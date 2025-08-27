Paco León, David Bisbal y Joaquín Sánchez lideran el ranking de acompañantes ideales para viajar en BlaBlaCar

La reconocida plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar ha revelado los resultados de su encuesta anual sobre compañeros de viaje ideales entre figuras públicas. El actor y director Paco León encabeza las preferencias de los andaluces, seguido muy de cerca por el cantante almeriense David Bisbal y el exfutbolista Joaquín Sánchez, según los datos publicados este 27 de agosto de 2025.

BlaBlaCar, que cuenta con más de 10 millones de usuarios en España y ha sido utilizada por 3,3 millones de andaluces, ha realizado este sondeo para conocer las preferencias de sus usuarios a la hora de elegir acompañantes entre personalidades del ámbito cultural, deportivo o político para sus trayectos compartidos.

Los resultados muestran que un 29% de los encuestados andaluces elegiría a Paco León como compañero ideal de viaje, mientras que David Bisbal obtiene un respaldo del 27%. Joaquín Sánchez completa el podio con un 26% de las preferencias. La cantante Lola Indigo y el actor Antonio Banderas también figuran entre los favoritos con un 25% y un 24% respectivamente.

Destinos favoritos para mostrar a los acompañantes

La encuesta también ha revelado cuáles son los lugares preferidos por los usuarios andaluces para llevar a sus compañeros de viaje. La localidad almeriense de Mojácar se sitúa como el destino favorito, elegido por el 20,5% de los participantes. Le sigue muy de cerca Cazorla, en Jaén, con un 20% de las preferencias, mientras que Setenil de las Bodegas, en Cádiz, completa el podio con un 19,5% de los votos.

Estos resultados reflejan el potencial de BlaBlaCar para conectar pequeñas y medianas localidades en España. La compañía destaca que solo en el último año ha logrado conectar el 99% de las localidades andaluzas, facilitando el acceso a destinos que tradicionalmente cuentan con menos opciones de transporte público.

Para incentivar los desplazamientos durante esta temporada, la plataforma ha implementado el BlaBlaBono de verano, que ofrece un descuento del 50% a los pasajeros que cumplan los requisitos y deseen viajar a cualquier punto de la geografía española durante los meses estivales de 2025.

Preferencias nacionales: deportistas y artistas dominan el ranking

A nivel nacional, el ranking presenta algunas diferencias respecto a las preferencias andaluzas. El tenista Rafa Nadal se posiciona como el favorito con aproximadamente un 25% de los votos, demostrando la admiración que genera entre los españoles. Otros deportistas como Fernando Alonso (15%) y Carlos Alcaraz (14%) también aparecen entre los preferidos a nivel estatal.

En el ámbito musical, Alejandro Sanz lidera las preferencias con un 20% de los votos, seguido por la artista catalana Rosalía (15%) y la cantante Aitana (14%). Estos datos reflejan la diversidad de gustos entre los usuarios de la plataforma y la importancia de la música como elemento social durante los viajes compartidos.

Dentro del sector del entretenimiento, el humorista y actor malagueño Dani Rovira encabeza las preferencias nacionales con un 16% de respaldo. Le siguen el también actor malagueño Antonio Banderas (14%) y el gallego Mario Casas (12%), figuras que destacan por su carisma y trayectoria profesional.

Líderes políticos como compañeros de viaje

La encuesta también ha incluido a representantes del ámbito político entre las opciones disponibles. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se posiciona como la favorita entre los líderes autonómicos con un 29% de las preferencias a nivel nacional, seguida por María Guardiola, presidenta de Extremadura (17%), y María Chivite, presidenta de Navarra (13%).

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, y el de Aragón, Jorge Azcón, comparten el cuarto puesto con un 9% cada uno. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ocupa la séptima posición entre los presidentes autonómicos más populares, con un 8% de respaldo entre los encuestados andaluces.

Estos resultados, más allá de su carácter anecdótico, reflejan las percepciones y preferencias sociales de los usuarios de BlaBlaCar en España y, particularmente, en Andalucía. La elección de personalidades cercanas, carismáticas o con las que se comparten valores parece ser determinante a la hora de imaginar un viaje compartido ideal.

El estudio también pone de manifiesto la capacidad de esta plataforma para conectar territorios y personas, facilitando el acceso a destinos que podrían quedar fuera de las rutas habituales del transporte público convencional, especialmente en una comunidad tan extensa y diversa como Andalucía, donde el transporte sigue siendo un desafío para muchas localidades pequeñas y medianas.

La encuesta, realizada durante los meses de junio y julio de 2025, ha contado con la participación de más de 5.000 usuarios activos de la plataforma en toda España, de los cuales aproximadamente 1.200 eran residentes en Andalucía, lo que otorga a los resultados un nivel de confianza significativo sobre las preferencias de los viajeros en la comunidad autónoma.