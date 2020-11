Un párroco de Yecla siembra la polémica con sus declaraciones sobre la Ley Celaá

La Ley Celaá ha sido uno de los temas más comentados en lo que va de semana. Muchos a favor y otros tantos en contra ante una ley educativa, la octava que vive la democracia española, que hizo que el pasado domingo miles de personas se formaran en caravana con sus vehículos para mostrar su descontento con apartados como la educación especial. Una educación especial que ha vuelto a ser noticia por las declaraciones de un párroco de la localidad murciana de Yecla.

José Antonio Abellán es párroco en la basílica de la Purísima del municipio de la Comarca del Altiplano. El pasado domingo, 22 de noviembre, tras las manifestaciones por toda España, el religioso quiso dar su punto de vista sobre la Ley Celaá y, en concreto, sobre la educación especial. Abellán afirmó que quieren la inclusión de estos jóvenes en los colegios para que "estorben" y, más tarde, cuando el proceso sea un fracaso poder decir "¿veis?, estos niños es que ni siquiera tienen que exisitir: hay que matarlos".

Las palabras del párroco causaron mucho revuelo entre los feligreses que pudieron seguir escuchando de primera mano los pensamientos del cura. El padre afirmó que las personas que han elaborado esta nueva ley educativa los jóvenes que necesitan este tipo de ayudas especiales "no valen nada". Además quiso denunciar que parece que "cualquier criatura que venga con un defecto psíquico o físico hay que matarla porque estorba en la sociedad" y para él, eso no es de cristiano, ya que el cristiano dice "no" porque "cualquier persona en cualquier circunstancia tiene un alma y su alma es perfecta porque ha sido creada por Dios".

El párroco de Yecla entró en este tema al relacionarlo con la Guerra Civil en España, en la que "te podían pegar siete tiros por ser cristiano". Este hecho se debe a las diferentes críticas políticas que se han ido dando sobre una ley que no dice en ningún momento que vaya a cerrar los colegios de educación especial. Lo que sí propone es en un periodo de diez años, tratar de ayudar a estos centros para que puedan realizar la inclusión de estos jóvenes en los ordinarios.

No es la primera vez que José Antonio Abellán hace unas manifestaciones de este tipo. En 2019, ya pidió a los asistentes a una de sus misas que votaran al partido que vaya "a defender mejor los derechos de Dios".