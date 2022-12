Diez películas navideñas para una tarde de manta y sofá

Esta película de Richard Curtis es una comedia romántica que interpreta la mítica canción 'All I want for Christmas' de Mariah Carey y en la que se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. Según las críticas, la película es conmovedora a la vez que empalagosa: "Incluso los corazones más cínicos apreciarán el encanto de los personajes y sus dilemas románticos".

'¡Qué bello es vivir!' (1946)

Un clásico de 1946 dirigido por Frank Capra. Se trata de una de las tramas más melodramáticas de la historia del cine y está basada en el cuento de The Greatest Gift, escrito por Philip Van Doren Stern en 1939. Según muchos, "la más querida de todas las películas navideñas".