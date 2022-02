Que no te tomen por 'guiri': estos SÍ son los platos más típicos de Andalucía por provincia

La gastronomía andaluza es una de las más ricas e importantes de España. Con productos autóctonos como el aceite de oliva, los ibéricos o sus pescados y mariscos, Andalucía es cuna de un patrimonio inigualable en todas y cada una de sus provincias. Aparte de las más conocidas por los turistas y los propios Andaluces, existen multitud de recetas para deleitar incluso a los paladares más exigentes.

De provincia en provincia realizamos un recorrido por los platos más típicos de cada zona, para que a la hora de elegir sepas deleitarte con lo mejor de cada territorio.

Córdoba

Comenzamos la ruta gastronómica de la provincia hablando de dos platos por los que muchos turistas consideran a esta ciudad como una de las más ricas: salmorejo y flamenquín cordobés. El primero es uno de los platos más sabrosos y más pedidos durante todo el año; mientras que el flamenquín, del cual existen múltiples variedades, es uno de los más consumidos a nivel andaluz. Otro de los imprescindibles el rabo de todo.

Cádiz

Hablar de Cádiz es hablar de una provincia costera que, además de la belleza de sus playas, destaca por el pescado como el rey de la corona. Entre sus exquisiteces hablamos de las tortillitas de camarones, destacando las de Sanlúcar de Barrameda. Consiste en una tortilla realizada con base de harina, agua, cebolleta o cebolla, camarones, sal y perejil. Para acompañar cualquier tipo de comida encontramos las papas aliñás, muy rápidas de elaborar y cuyo aliño dota de sabor a este plato clásico pero imprescindible. Y si hablamos de Cádiz no podemos olvidarnos del cazón en adobo o la Berza Jerezana.

Málaga

La provincia destaca también por su pescaíto frito, como el cazón en adobo. Pero no podemos pasar por sus playas y no deleitarnos con una de las recetas más conocidas: los espetos de sardinas. También destacar otros platos como el gazpachuelo, una sopa caliente con un gran sabor. Para acompañarlo nada mejor que los molletes de Antequera, conocidos en Andalucía entera. Y si tienes la suerte de pasar por Málaga no dejes de probar el ajoblanco, un deleite refrescante considerado como el origen del popular gazpacho.

Huelva

Otra de las provincias con un rico patrimonio marcado por su costa donde los platos marineros merecen una sección aparte. Destacamos las coquinas, cocinadas con tan solo ajo, perejil y un chorreón de vino; o el choco, utilizado en múltiples platos como las habas con choco, las papas con choco, las albóndigas de choco o el choco frito. Y si queremos conocer la gastronomía onubense no podemos olvidarnos de uno de sus elementos estrella: la gamba blanca. Tampoco podemos dejar de pedir las clásicas habas enzapatás, tanto en la capital como en sus pueblos.

Almería

En Almería hay que probar el caldo quemado, donde se une el mar y la tierra y que sirve para acompañar a las migas almerienses. Estas últimas también cuentan con otro tipo de elaboración que el resto de las provincias andaluzas ya que las realizan con harina en vez de pan por lo que no debemos escapar la oportunidad de probarlas. Los gurullos con conejo también es un plato digno de saborear y disfrutar.

Jaén

De las tierras jienenses procede la base de todo el muestrario gastronómico andaluz y mediterráneo: el aceite de oliva. Típico de la zona son los ochíos que pueden encontrarse tanto dulces, como con azúcar, como salados, como los de pimentón. Y si de Jaén se trata es inevitable hablar de la pipirrana, un plato que puede servirse en cualquier ocasión y que no dejará a nadie indiferente.

Granada

La receta de las migas de harina es una de esas recetas fáciles de realizar pero que disfrutaremos en cada cucharada. Si Granada destaca por su gran patrimonio cultural también destaca por su rica gastronomía. Encontramos platos sencillos, como las habitas de jamón pero con un espectacular sabor. También podemos disfrutar de otros platos como el plato alpujarreño o las patatas a lo pobre.

Sevilla

La capital andaluza puede presumir de contar con un muestrario de recetas de lo más variada. En verano destaca sin duda el gazpacho con todas las formas de preparación y presentación que posee esta rica receta. El debate de sobre si lleva pan o no lo dejamos al gusto del consumidor. Otro de los platos más típicos lo encontramos en el serranito, presente en la mayoría de bares y restaurantes de la provincia, compuesto por pan, filete de lomo, jamón y pimiento verde frito. En su gran rica lista de variedades lo podemos encontrar también con tomate o acompañado de diversas salsas como mayonesa o alioli. No podíamos dejar Sevilla sin hablar de las pavías de bacalao, una receta muy típica de la época de Cuaresma y de los días de Semana Santa, donde podemos encontrarlas tanto en muchas viviendas como en los bares de la ciudad.