La Policía Nacional advierte sobre una "campaña de smishing" en las rebajas: "Crees que esperas un paquete, pero en realidad te están esperando a ti"

El continuo avance de las nuevas tecnologías ha transformado nuestra manera de estar en el mundo; desde cómo nos comunicamos hasta la forma en que compramos o gestionamos las actividades cotidianas. Sin embargo, también ha abierto nuevas puertas al fraude. En este sentido, la Policía Nacional advierte sobre el repunte de los delitos cibernéticos e insta a extremar las precauciones en momentos especialmente sensibles, como las rebajas.

Durante los últimos años, las estafas digitales se han multiplicado y sofisticado, aprovechando la inmediatez de los dispositivos móviles y la confianza de los consumidores en servicios cada vez más automatizados. Para combatir esta realidad, la información es clave. Según las autoridades, se ha detectado una nueva "campaña de smishing" que suplanta a empresas de paquetería para inducir a víctimas potenciales a pinchar sobre enlaces fradulentos.

La Policía Nacional advierte sobre una "campaña de smishing" en las rebajas

"Ahora mismo, alguien está esperando a que pulses este mensaje", advierte una agente del cuerpo de seguridad en un vídeo compartido a través del perfil oficial de TikTok. Además de emplear los nuevos medios para lograr sus fines, los ciberdelincuentes se aprovechan también del contexto: el auge de pedidos online en estas fechas incrementa las probabilidades de caer en la trampa.

"Durante las rebajas, los estafadores se hacen pasar por empresas de paquetería", prosigue. Es entonces cuando "te envían un SMS diciendo que falta el número de tu casa". La realidad es otra: estamos ante una estafa. "Quieren robar tus datos y tu tarjeta bancaria", añade la Policía Nacional.

Para evitar problemas, el consejo es claro: "No pulses el enlace, bloquea el remitente y borra el mensaje. Ninguna empresa de transporte te pedirá estos datos por este medio. Crees que esperas un paquete, pero en realidad te están esperando a ti".

¿Qué es el 'smishing'?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), "el smishing es una técnica que consiste en el envío de SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario, simulando ser una entidad legítima"; por ejemplo, una red social, un banco o alguna institución pública. El objetivo final es "robar la información privada o realizar un cargo económico" a su nombre. Por lo general, "el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto".

Por ello, la recomendación general es no hacer clic, bajo ningún contexto, en los enlaces que nos lleguen a través de SMS. Asimismo, es aconsejable comprobar la veracidad del mismo, en caso de que resulte sospechoso; ya sea contactando con la entidad mediante los medios oficiales o comprobando la URL.

En un mundo cada vez más digitalizado como el nuestro, las estafas se encuentran a la orden del día y desconfiar de este tipo de mensajes ayuda a evitar problemas que pueden ser importantes.