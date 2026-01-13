La Seguridad Social pide "cuidado" ante un fraude que suplanta al organismo: no la confundas con la carta real que envía a los pensionistas

La Tesorería General de la Seguridad Social ha informado a través de sus redes sociales del regreso de un intento de estafa entre los pensionistas. Se ha detectado la circulación de una carta que promete un incremento de entre 75 y 150 euros en la prestación de jubilación. A cambio, se solicita al destinario datos de índole personal y bancaria con el fin de suplantar la identidad de la víctima y solicitar financiación a su nombre.

Tanto el Ministerio de Inclusión como la Policía Nacional confirman que se trata de un fraude. La vuelta de esta falsa misiva a los buzones justo coincide con el envío por parte de la Seguridad Social de una carta real a los pensionistas para informar sobre la revalorización de las pensiones en 2026. La principal diferencia radica en que "la Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos".

La carta aparenta oficialidad al incluir los logotipos de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Gobierno de España y utilizar un lenguaje formal. El texto, presentado bajo el título Cambio datos bancarios Seg Social [sic], alude a la entrada en vigor de una nueva ley y a un supuesto ataque informático contra Hacienda y la Seguridad Social que ha motivado la pérdida de datos de los ciudadanos. Esta explicación sirve como pretexto para avanzar una hipotética subida de las pensiones y ganarse la confianza de los destinatarios, en esencia, personas mayores.

La Seguridad Social nunca solicitará datos sensibles por correo electrónico

En la carta fraudulenta se requiere el envío de una foto del DNI por ambas caras, una imagen de un extracto bancario donde la persona figure como titular o autorizada, así como una estimación de la cuantía de la pensión cobrada el mes anterior. Se indica que el envío de esta documentación se realice a una dirección de correo electrónico que no pertenece a la Seguridad Social, con un dominio genérico [Seguridadsocial.granada@outlook.es].

De consumarse el engaño, la víctima expondría a los estafadores unos datos con los que podrían formalizarse contratos, solicitar créditos o realizar otros movimientos bancarios. Estas son algunos de los aspectos que deben hacerte desconfiar:

Las faltas de ortografía y errores gramaticales como "seguridad social"

En este sentido, en caso de que realmente hubiera que modificar los datos bancarios, la Seguridad Social dispone de un trámite oficial específico para pensionistas a través de su sede electrónica, bajo los sistemas de identificación y verificación pertinentes.

En caso de haber enviado los datos, se recomienda contactar con la entidad bancaria para bloquear operaciones de riesgo. Asimismo, se recomienda presentar denuncia ante la Policía o Guardia Civil aportando la carta y copia del correo como pruebas.

Así es la carta de la Seguridad Social para informar de la subida de las pensiones

Este intento de fraude coincide con el envío este mes de enero de una misiva por parte de la Seguridad Social para comunicar la revalorización del 2,7% a los pensionsitas del sistema público. El propósito de esta comunicación anual es informar de la actualización de la cuantía de las prestaciones en base al dato actualizado del IPC, sin la necesidad de que los beneficiarios realicen ningún trámite adicional.

“Me complace ponerme en contacto con usted para comunicarle la revalorización de su pensión”, comienza la carta firmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Sin concretar cuánto cobrará cada pensionista, el texto incluye:

La revalorización general del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas

Los incrementos para las pensiones mínimas y no contributivas

El carácter automático de la actualización

En total, la cuantía de unas 13 millones de pensiones subirá a partir del cobro de la nómina de enero, prevista entre los días 22 y 26, en función de cuándo adelanta el ingreso cada entidad bancaria.