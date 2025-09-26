Así puedes viajar con el IMSERSO acompañado aunque tu pareja no cumpla requisitos

Los viajes del Imserso podrán realizarse en pareja, siempre que al menos uno de los miembros cumpla con los requisitos

El Programa de Turismo 2025-2026 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) arranca el próximo 6 de octubre con una oferta de 879.213 plazas. Los pensionistas acreditadas podrán comenzar a tramitar sus reservas a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias, o bien en las agencias de viaje autorizadas.

La principal novedad de este año ha sido la introducción de una tarifa reducida de 50 euros para un total de 7.447 pensionistas con menores recursos. El resto de los acreditados podrá realizar estancias de entre 4 y 10 días, por precios que oscilan entre 132,91€ y 564,72€, en función de si se trata del destino, la temporada de viaje o el número de pernoctaciones.

Además, las personas beneficiarias del programa pueden viajar con un acompañante, aunque no cumplan los requisitos. A continuación, te detallamos quiénes pueden acogerse al Programa de Turismo del Imserso.

¿Cuándo sale la próxima convocatoria del Imserso?

La próxima convocatoria del Programa de Turismo se publicará previsiblemente en verano de 2026. A modo de referencia, para la presente temporada el plazo de solicitudes fue del 1 al 23 de julio. El objetivo de este programa es promover el envejecimiento activo y la promoción de vínculos sociales entre las personas usuarias, además de prevenir la soledad.

Las personas interesadas deberán tramitar su solicitud a través de la sede electrónica del Imserso o en los demás registros electrónicos de la Administración General del Estado. Otra opción es enviar el formulario correspondiente por correo postal al apartado de correos número 10.140, 28080 Madrid.

Requisitos para acogerse a los viajes del Imserso con un acompañante

Para poder participar en el Programa de Turismo del Imserso, es imprescindible residir en España y acreditar que el interesado y sus acompañantes pueden valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Además, debe reunir alguno de los siguientes requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español

del sistema de Seguridad Social español Ser pensionista de viudedad del sistema de Seguridad Social español, con 55 años o más

del sistema de Seguridad Social español, con 55 años o más Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo , con 60 años o más

, con 60 años o más Ser asegurado o beneficiario del sistema de Seguridad Social español, con 65 años o más

Españoles residentes en el extranjero que reúnan alguno de los requisitos anteriores

Españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país al que hubiera emigrado

Las personas beneficiarias del programa podrán viajar acompañadas de su cónyuge, pareja de hecho o cualquier persona con la que mantengan análoga relación de convivencia y afectividad, sin necesidad de que estas sean pensionistas o reúnan los requisitos de edad.

Del mismo modo, los hijos de los usuarios con un grado de discapacidad igual o superior al 45% podrán viajar con sus padres, siempre que se alojen en la misma habitación, o abonen el suplemento para habitaciones individuales, sujeto a la disponibilidad de plazas.

Los datos personales de los acompañantes deberán reflejarse en el momento de presentar la solicitud, en la que se seleccionarán asimismo la primera y segunda opción de destino entre los ofertados.

Por otro lado, no es necesario que las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores presenten una nueva solicitud, ya que recibirán un documento en el que figuran los datos personales y de preferencia de destino y que, solo en el caso de que quieran modificar alguno de esos datos, deberán devolver en el plazo estipulado.