¿Qué se puede cultivar en un huerto urbano?

Año a año vamos siendo más consciente de la necesidad de cambiar nuestro hábitos para cuidar el medio ambiente y sostener el Estado de Bienestar. Esta preocupación medioambiental no se reduce exclusivamente al ámbito de las energías renovables. Cada uno, dentro de la medida de sus posibilidades, implementa acciones que puedan contribuir a reducir el CO2 y concienciar por el respeto a la naturaleza y al medio ambiente. En ese sentido se está extiendo la creación de huertos urbanos.

Cultivar en casa está al alcance de todos y nos convierte en ciudadanos más comprometidos con el medio ambiente y más responsables en nuestro consumo. Dispondremos de alimentos sanos y nos alejamos del ruido, la contaminación y el estrés.

Rábano, cebolla, lechuga, zanahoria, tomate, berenjena, pimiento, pepino, espinaca, haba, fresa y ajo entran dentro de la lista de alimentos recomendados

Los huertos urbanos tienen múltiples beneficios, pero no todo vale a la hora de poner en marcha nuestro huerto urbano. Algunos cultivos se adaptan mejor que otros por sus requerimientos de riego y nutrientes. Rábano, cebolla, lechuga, zanahoria, tomate, berenjena, pimiento, pepino, espinaca, haba, fresa y ajo entran dentro de la lista de alimentos recomendados, según Planeta Huerto.

¿Qué se puede cultivar en secano?

Con el rábano la humedad ha de ser regular, aunque el caudal no sea abundante. La escasez de agua causa unos tubérculos fibrosos, y el exceso, abultados y huecos. La cebolla, en cambio, no precisa riego abundante si es regular. Durante la formación del bulbo mejor si se espacia para conseguir un mejor secado de la cebolla. Al ser rústica, no es exigente y no requiere muchos cuidados.

Con las lechugas y zanahorias la raíz se puede bifurcar si se le echa estiércol demasiado fresco y con el tomate el riego debe ser frecuente y regular, más que espaciado y en grandes cantidades. Le va mejor el riego por goteo, para evitar la aparición de hongos.

En cuanto a la berenjena es un cultivo exigente y requiere de gran abonado, al igual que el pimiento, que en este caso es exigente, sobre todo en potasio, por lo que se puede repetir el abonado a base de hojas de consuelda.

A la hora de cultivar pepino es conveniente trabajar bien el sustrato o la tierra y añadirle un buen compost y con la espinaca el elemento clave es el nitrógeno, por lo que es aconsejable abonar antes de la siembra.

Por último, en casos como los de la haba, la fresa y el ajo hay que evitar el los excesos de riego para conseguir una tierra fresca, sin exceso de humedad pero sin que pase períodos secos. El ajo incluso se puede cultivar en secano.