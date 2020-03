¿Qué es la PCR? La prueba para detectar el coronavirus

La técnica utilizada para detectar el coronavirus se llama PCR, que corresponde a sus siglas en inglés “reacción en cadena de la polimerasa”. Aunque hayamos empezado a escuchar hablar de ella ahora, no es una técnica nueva, ya que fue creada por el Nobel de Química Kary Mullis provocando una gran revolución en el campo de la biología molecular abriendo nuevos campos de investigación, pruebas de paternidad, medicina forense...

Como en otras crisis sanitarias desde hace 40 años, la PCR se está utilizando desde los primeros días para determinar si una persona está infectada o no. En la situación de pandemia en la que estamos inmersos, países de todo el mundo buscan aumentar su capacidad de prueba para el virus, pero ¿cómo se llevan a cabo estas pruebas y cómo funcionan?

La investigadora del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Inmaculada Casas, que forma parte del Comité Científico Técnico del Coronavirus, explica en qué consiste la técnica: “Mediante ésta se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN”.

Casas señala que, “si tras el análisis en un laboratorio de Microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que está infectada por el SARS-CoV-2. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus”.

Pros y contras

Una de las limitaciones que tiene la PCR es el tiempo. Se necesitan horas para obtener el resultado ya que es imprescindible que se realice un laboratorio con personal cualificado y requieren máquinas de PCR específicas.

De hecho, no se pueden realizar en cualquier clínica o en casa de un posible afectado. Sin embargo, existen otras pruebas que también pueden resultar útiles y son más rápidas que la PCR, aunque también son menos sensibles lo que puede suponer un resultado inexacto.

Por el contrario, entre sus puntos fuertes, la PCR tiene una alta especificidad ya que puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente; alta sensibilidad, ya que puede detectar cantidades de 20 copias/ml, o incluso menos, de material genético viral, y, finalmente, es precoz porque se detecta virus en las primeras fases de la infección respiratoria.