Sánchez se involucra en la lucha contra los incendios y visitará este domingo algunas de las zonas afectadas

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Orense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, ha informado Moncloa.

Posteriormente, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios, ha avanzado la Secretaría de Estado de Comunicación.

El jefe del Ejecutivo ha presidido este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (Cecod) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.

Según han informado este sábado Presidencia del Gobierno y el Ministerio del Interior, Sánchez ha conocido la situación actual de esos 19 incendios en los que participan medios estatales, una cifra que puede cambiar según la evolución de los trabajos de extinción.

Asimismo, el sistema Copernicus ha comenzado a enviar imágenes de satélite de las zonas más afectadas al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) que, según Interior, permitirán una mejor evaluación de la situación de los distintos incendios.

Por otro lado, esta tarde llegarán a la base aérea de Matacán (Salamanca) dos nuevos aviones-cisterna Canadair italianos, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y que a partir de este domingo empezarán a operar en aquellas zonas donde sea más urgente su intervención.

Es la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior la que gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción. De momento hay ofertas de medios aéreos de Países Bajos y Eslovaquia.

También es esa Dirección General la que coordina la incorporación a las labores de extinción de medios procedentes de otras comunidades autónomas. Actualmente hay medios de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha operando en algunas de las zonas más afectadas.

Como consecuencia de la suspensión de la comunicación ferroviaria entre Madrid y Galicia, se ha activado el acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Cruz Roja para que esta entidad atienda a los viajeros que no han podido emprender viaje.

Este servicio ha permitido atender ya a 13 personas en la estación de A Coruña y a otras 35 en la de Santiago de Compostela.

Pedro Sánchez ha agradecido el esfuerzo y la dedicación de todos los equipos de emergencias y de coordinación en distintos puntos de España ante los incendios forestales.

Todos los recursos del Estado disponibles

El Gobierno sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra los incendios en todo el país y todos los medios del Estado se encuentran a disposición de las comunidades autónomas, ha subrayado el Ejecutivo.

Así desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han desplegado más de 50 medios aéreos, 10 brigadas BRIF helitransportadas con 600 efectivos, cuatro equipos EPRIF de prevención integral y siete unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP).

Todo ello junto al despliegue invernal permanente, que incluye 11 medios aéreos, cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis.

Por parte del Ministerio de Defensa, hay más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo desplegados, otros 2.000 en misiones de apoyo y 450 medios activados de dicha unidad.

Además, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor en la lucha contra los incendios.

En lo que va de semana, ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas. A ello se suma personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos o copilotos), analistas y personal de apoyo del Ejército de Tierra activado 24 horas.

Desde el Ministerio del Interior se han movilizado más de 5.000 agentes de la Guardia Civil y hay más de 350 efectivos de Policía Nacional desplegados, en coordinación con los medios del Ministerio de Transición Ecológica y la UME.