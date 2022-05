Los síntomas clave para saber si lo que tienes es covid (o no)

La primavera es una estación asociada con numerosas alergias debido a la proliferación en el ambiente de uno de los alérgenos más repetidos entre la población mundial: el polen. A las alergias, se suman los cambios de temperatura que pueden provocar enfriamientos y resfriados. Por si no fuera poco, la pandemia del coronavirus sigue vigente, aunque si bien se encuentra controlada gracias a las campañas de vacunación entre los ciudadanos y la bajada de contagios y hospitalizaciones.

Por ello, un nuevo estudio del Instituto de Investigación del Sida, IrsiCaixa, ha analizado cuáles son los nuevos síntomas de todas las nuevas cepas de la variante Ómicron. Esta novedosa sintomatología cuenta con signos que no suelen encontrarse relacionados con el COVID-19 pero que son claves para diferenciarlo.

La fatiga, e incluso los mareos y desmayos, son signos de que se puede estar contagiado con COVID-19 en alguna de sus subvariantes. Estos son los primeros síntomas de que podemos padecer la infección; más tarde aparecería la sintomatología característica del coronavirus como dolor de garganta, tos, congestión nasal, fiebre o dolor de cabeza. Tras la prueba de antígenos el resultado seguramente sea positivo con estos signos.

COVID-19: Omicron wave not so "mild"While wastewater levels in Ontario and Ottawa ( https://t.co/KM8AQPwkZ2 ) are starting to decline in the current Omicron BA.2 variant wave, they are still considerably higher than the peak of the Omicron BA.1 variant wave we had in Jan. 🧵1/ pic.twitter.com/Gb8ljt5YqU