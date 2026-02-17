Qué son los therian: la llamativa cultura que se viraliza en redes

Las redes sociales se han llenado en los últimos días de contenidos protagonizados por una subcultura urbana de lo más peculiarl. Son personas ataviadas con máscaras, garras y colas de animales, que caminan a cuatro patas e imitan los movimientos de perros, felinos o incluso reptiles. Se hacen llamar a sí mismos 'therians' y no tienen nada que ver con que estemos en Carnaval ni con prácticas como el cosplay.

Therian proviene del griego Therion (bestia) y anthropos (humano). Las personas adheridas a esta subcultura se autodefinen como humanos, pero sienten que una parte de ellos se identifica con algún animal. En este sentido, los 'therians' suelen hacer algunas actividades que los conectan con su 'animal espiritual', como los 'quadrobics', que consiste en andar, saltar o correr a cuatro patas. A veces también imitan los sonidos de estas especies, se caracterizan e incluso cambian el nombre con el que se presentan el mundo: todo aquello que les permita divertirse o adquerir la estética de su 'teriotipo'.

¿Cuál es el origen de los 'therians'?

A pesar del auge de su popularidad, el germen de esta cultura urbana se remonta varios años atrás. En la década de 1990 surgen en Estados Unidos las primeras comunidades y foros digitales de personas que se identifican psicológica o espiritualmente con animales. El primer caso documentado es el grupo Uneset del portal 'Alt Horror Werewolves' en 1992. Los 'therians' cuentan incluso con su propia enciclopedia, la WikiFur que recoge todos los detalles sobre esta tribu.

No obstante, y gracias a la masificación de Internet, la cultura 'therians' comenzó a expandirse hasta llegar a más adeptos en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. Hoy en día, especialmente en países de Latinoaméria como Argentina o Ecuador, son habituales las quedadas de grupos en espacios públicos para expresarse libremente con otros miembros de la comunidad, sin tener que camuflar su identidad entre la multitud.

Estas reuniones han dado lugar a imágenes tan graciosas como hilarantes, como 'therians' ladrándole a perros o peleas entre ellos. Todo parece indicar que es cuestión de tiempo que este tipo de quedadas tengan lugar también en España.

¿Por qué se los 'therians' se comportan como animales?

Los 'therians' se identifican de forma involuntaria y parcial con algún animal a través de conductas y ragos que replican en su vida diaria. Según la citada Wikifur, existen tres formas (o 'shifts') en las que esta identidad se manifiesta:

Mental : se define como un cambio en el estado psicológica, cuando una persona piensa y se comporta más como su animal teriotipo

: se define como un cambio en el estado psicológica, cuando una persona piensa y se comporta más como su animal teriotipo Espiritual : se hace referencia a cambios en el aura o las posiciones astrales de una persona para asemejar su comportamiento al del animal teriotipo

: se hace referencia a cambios en el aura o las posiciones astrales de una persona para asemejar su comportamiento al del animal teriotipo Física: se atribuye a los cambios físicos para parecerse al animal

Además, se diferencian de otras tribus con las que comparten la hibridación entre la esfera animal y humana. No obstante, la subcultura de los 'furros' parten de animales antropomórficos o personas que desean ser animales, mientras que los 'therians' parten de una persona humana que tiene interiorizados comportamientos animales. También se distinguen de los 'otherkin', personas que se identifican con seres mitológicos, fantásticos o extintos.

Los psicólogos piden no patologizar a los 'therians'

En cuanto al impacto en la salud mental de esta tendencia extraña para muchos, los expertos han llamado a evitar la categorización o el estigma de los 'therians'. "Se trata de un fenómeno social que mezcla identidad, comunidad online y curiosidad", ha señalado la psicóloga Javiera Alcaíno en declaraciones para la emisora chilena VLN Radio.

Pese a que no se puede catalogar como un trastorno per se y este tipo de conductas tiene que ver más con los procesos naturales de búsqueda de identidad en la adolescencia, esta psicóloga recomienda permanecer alerta ante su vinculación con "el sufrimiento, el aislamiento de estas personas o las dificultades para funcionar en su vida cotidiana". Si eventualmente se produjesen "confusiones, alucionaciones o conductas de riesgo asociadas a estas creencias", esn ecesario buscar ayuda profesional.