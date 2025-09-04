Lisboa sacudida por la muerte de 17 de personas en el funicular de Gloria: "Cuando fuimos a ayudar, vimos la otra cabina venir imparable"

El descarrilamiento del Elevador da Glória, una de los principales funiculares turísticos de Lisboa, ha provocado al menos 17 muertos, entre ellos dos ciudadanos españoles, y 21 heridos. El suceso tuvo lugar sobre las seis de la tarde (hora local) debido a la rotura de un cable. El gobierno portugués ha decretado un día de luto nacional para este jueves, así como la apertura de una investigación para indagar en las causas del accidente.

La tragedia ha ocupado las portadas de los medios internacionales y nacionales, que han recogido las declaraciones de algunos testigos. Teresa D'Avó fue una de las primeras personas en llegar al Elevador da Glória tras el accidente. "La cabina de abajo estaba a 1,5 metros de terminar el recorrido. Fue un impacto muy fuerte. Había heridos, estaba llenísimo, oí a niños y fuimos a ayudar a las personas, cuando vimos la otra cabina venir desde arriba imparable", ha explicado para Jornal de Notícias.

"Comenzamos a correr y lo vi volcar y estrellarse. Sé que al menos otro hombre estaba en la acera en el momento del accidente", ha contado visiblemente afectada desde la Plaça dos Restauradores. En aquel momento, Teresa intentó apartar a las personas que transitaban por la zona, por temor a que la cabina inferior rebasase la verja de protección.

Esta testigo ayudó asimismo a dos personas que se aquejaban de dolores en las piernas, antes de la rápida intervención del Servicio Nacional de Emergencias. Teresa describió el humo y el estado de destrucción de la cabina estrellada en la calle: "Una catástrofe mayor sería si el tranvía de arriba chocara con el de abajo", agregó la joven, que temió ser atropellada.

"Nunca olvidaré a André"

La identidad de la primera víctima mortal ya ha sido confirmada. Se trata de André Marques, guardafrenos que controlaba la cabina del Elevador en el momento del descarrilamiento. En redes sociales, el actor y reportero portugués Miguel Costa compartió el vídeo de un reportaje que realizó en el propio Elevador: "André, hace cerca de dos años, tuve la suerte de conocerle, cuando de forma generosa y simpática aceptó hablar conmigo, sin previo aviso", ha escrito.

Costa describió a André como "un guardafrenos simpático y bondadoso que nunca olvidaré". El reportero ha traslado su pésame a su familia, amigos y compañeros de profesión, así como a las demás víctimas mortales de la tragedia.

Los trabajadores municipales se quejaron por la falta de mantenimiento

Carris, la empresa municipal que gestiona el funicular entre la Praça dos Restauradores y el Bairro Alto de lisboa, ha anunciado la apertura de una investigación de las causas del accidente y ha confirmado el cumplimiento de todos los protocolos de mantenimiento. La última revisión, responsabilidad de una empresa externa, tuvo lugar en 2024.

Los trabajadores de Carris habían presentado sucesivas quejas en cuanto a la necesidad de mantenimiento de los elevadores de Lisboa, incluido el de Glória, denuncian los representantes sindicales. "Creemos que este accidente requiere una investigación que determine las causas profundas del accidente, especialmente porque los trabajadores llevan tiempo denunciando que el mantenimiento de estos ascensores debe volver a ser responsabilidad de los trabajadores de Carris y no confiarse a empresas externas, como es el caso específico del ascensor Glória", declaró el portavoz Manuel Leal a la agencia de noticias Lusa.