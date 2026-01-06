Los tres primeros premios de 'El Niño' reparten suerte y millones en Andalucía

Vecinos y responsables de la administración número 2 de Las Cabañuelas, en Vícar (Almería), celebran el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de 'El Niño '

Los tres primeros premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' han repartido este martes la suerte en varias provincias de Andalucía, sobre todo en la zona oriental de la comunidad donde ha dejado millones de euros especialmente en Almería, Granada, Málaga y Jaén.

Este sorteo, cuyas ventas han aumentado un 1,51% en Andalucía hasta alcanzar los 128,14 millones de euros, ha llevado a la provincia de Almería un total de 8,07 millones, la mayor parte en la localidad de Las Cabañuelas (Vícar), donde se han vendido 97 décimos del segundo premio.

La delegada de Loterías y Apuestas del Estado en Almería, Blanca Carreño, ha informado a EFE de que la administración receptora 'El Trébol Dorado', ubicada en la Plaza García Lorca de Las Cabañuelas, que tenía consignadas 10 series del número 45.875, ha vendido finalmente 97 décimos.

Esta venta ha supuesto un reparto de 7.275.000 euros en esa barriada de Vícar, donde cada décimo está premiado con 75.000 euros.

A esta lluvia de millones se suman otros 800.000 euros provenientes del primer premio, el 06.703, con cuatro décimos por terminal en Campohermoso (Níjar), Dalías, Tabernas y la Urbanización de Roquetas de Mar.

Más millones en Granada y Málaga

También en la zona oriental de Andalucía 'El Niño' ha dejado en la provincia de Granada otros 6,65 millones de euros en total, repartidos principalmente gracias al tercer premio, vendido en una administración de la capital, al que se suman dos décimos del primero en Belicena y Salobreña.

El delegado de Loterías en Granada, Enrique González-Simarro, ha detallado a EFE que la mayor fortuna ha correspondido a la administración número 28 de la capital, conocida como 'Duende Alhambra' y ubicada en el centro comercial Alcampo.

En esta oficina se han vendido un total de 25 series del número 32.615, agraciado con el tercer premio, lo que supone un reparto de 6,25 millones. Se ha vendido "todo" lo consignado de este número en dicha administración, convertida en el epicentro de la suerte en la provincia.

Además, Granada ha sido tocada por la fortuna del primer premio, el 06.703 y se han expendido dos décimos sueltos a través de terminal: uno en la localidad de Belicena y otro en Salobreña, premiados con 200.000 euros cada uno.

En el caso de la provincia de Málaga, el premio 'Gordo' del sorteo extraordinario ha repartido tres millones de euros entre la capital y las localidades de Torremolinos, Torre del Mar y Riogordo.

Dos de esos millones han sido distribuidos desde la administración número 35 'La Piedad' de Málaga capital, ubicada en la calle Duque de Rivas, 2, donde se consignó un billete del primer premio (diez décimos, cada uno agraciado con 200.000 euros).

Sin abandonar la zona oriental andaluza, la administración de lotería Los Cerros de Úbeda (Jaén) ha vendido diez décimos del primer premio del sorteo del Niño, con lo que ha repartido un total de 2 millones de euros entre sus clientes, que se han acercado a este establecimiento ubicado en el interior del principal centro comercial de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La suerte también ha llegado a otros puntos de la comunidad como Algeciras (Cádiz), que ha resultado agraciada con el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño de 2026, donde se ha vendido, al menos, un décimo del 'Gordo'.