El primer premio del Sorteo del Niño también toca en Sevilla, Marchena y San Juan de Aznalfarache

El Sorteo del Niño ha sido generoso con media España, por no decir más, y el primer premio, dentro de su amplio periplo por casi todo el país, no ha pasado de largo por Sevilla y provincia. Tres administraciones de Lotería han vendido el primer premio, el 06703, y ahora sólo falta saber cuánto dinero y cuánta felicidad han repartido. Lo mínimo será 200.000 euros, ya que esa es la recompensa que trae cada décimo de ese número.

En Sevilla capital, el gordo del Niño ha caído en el estanco ubicado en el número 154 de la calle Luis Montoto. Y en la provincia hay otros dos lugares afortunados. Por un lado, el despacho situado en el número 15 de Antonio Fernández Campos, en San Juan de Aznalfarache, que en realidad es una panadería y tienda de alimentación. Y por otro, otro estanco en el número 74 de la calle San Sebastián, en la localidad de Marchena.

No son administraciones, dicha sea la verdad, que estén acostumbradas a repartir mucha suerte. En San Juan de Aznalfarache, por ejemplo, el primer premio se ha vendido en el Horno Virgen del Rocío, un desavío de toda la vida en el que también se puede adquirir lotería, echar la quiniela o participar en otros sorteos. De hecho, su lista de triunfos hasta ahora tiene que ver con esas otras fórmulas más que con la lotería. Así, figuran un premio de 14 aciertos de la Quiniela el 7 de septiembre de 2025, un primer premio de Apuesta Hípica Quíntuple Plus el 12 de abril de 2024 y otro el 3 de marzo del mismo año y otra Quiniela de 14 aciertos el 20 de febrero de 2022.

En cuanto al estanco de Marchena, este es uno de sus mayores logros. Hasta ahora, como éxitos más recientes, le constaban un segundo premio de Euromillones el 26 de marzo de 2024 y otro segundo premio de la BonoLoto el 30 de enero del mismo año.

Lo mismo puede decirse del estanco de Luis Montoto. En los últimos años, según Loterías, sólo le consta un segundo premio de Apuesta Hípica Quíntuple Plus el 22 de diciembre de 2024.

No ha habido tanta suerte con el resto de premios. Ni el segundo (45875) ni el tercero (32615) han sido vendidos ni en la capital ni en ninguna localidad sevillana, al menos según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

En total, los sevillanos tanto de la capital como del resto de la provincia se gastaron 26, 2 millones (26.209.920 euros para ser exactos) en el Sorteo del Niño. Con ese dinero compraron 131.049 series en total.