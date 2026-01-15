Detenido un hombre por robar dinero y comida seis veces en el mismo bar

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente entrar en un bar del polideportivo de Sineu a robar dinero, bebidas y comida hasta en seis ocasiones.

El propietario del bar denunció los hechos y aportó imágenes de las cámaras de seguridad en las que se veía a un hombre que entraba cuando el local ya estaba cerrado.

Según la información de la Guardia Civil, el ladrón rompía la valla del recinto para evitar salir en las cámaras del aparcamiento y después fracturaba una cristalera. Una vez dentro, robaba dinero de la caja, bebidas y comida.

El detenido, de 33 años, cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares. El valor del dinero robado y los daños causados asciende a 4.000 euros.

El hombre quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, con una orden de alejamiento de 500 metros del local.