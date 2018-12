Fran Rivera genera polémica tras grabarse en un bar franquista

El torero Fran Rivera, siempre en el foco de la prensa rosa y también en el candelero político en los últimos tiempos, ha vuelto ha generar polémica tras la publicación de un vídeo grabado por el mismo en un bar de Ávila con temática española, franquista y torera.

El diestro, recientemente hablaba bondades sobre la formación política Vox, como tertuliano de Espejo Público: "Se decía que iba a ser un voto inútil se ha demostrado que no es tan inútil, que han sacado 12 escaños y eso para las generales mucha gente que pensaba 'no voy a votar a Vox porque es un voto inútil', al ver que en Andalucía que era territorio PSOE, van a ver que no es un voto inútil"

En el vídeo Rivera da un rodeo enseñando el bar, mientras se pueden observar banderas franquistas, fotos del dictador Franco, innumerables recuerdos preconstitucionales y por supuesto el canal de toros. El vídeo acaba con un selfie del torero al lado del águila franquista sobre la rojigualda. El vídeo es acompañado del siguiente mensaje a sus seguidores: "Bueno queridos es imposible entrar aquí y no acordarme de vosotros", Toros, España, viva españa Casa Eladio, en Ávila una maravilla. Viva España, anda que no"