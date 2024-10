Pamplona/Tras la noticia de su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez reaparecía en Pamplona para presentar un desfile nupcial.

A su salida, desveló qué le parecería que Amaia Montero volviese al grupo y cómo es la relación con los que han sido hasta ahora sus compañeros.

"Si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien; son sus decisiones, yo ahí no pinto nada", dijo la cantante.

Leire Martínez añadió que no tiene relación con Amaia Montero y que la situación con sus ex compañeros no es cordial, al menos de momento.