El virus tropical que amenaza con instalarse en Europa por el cambio climático

El virus del chikungunya puede transmitirse actualmente en gran parte de Europa debido a la expansión del mosquito tigre y al incremento de las temperaturas, según revela una investigación publicada en la revista Journal of the Royal Society Interface. Este patógeno, tradicionalmente endémico en zonas tropicales y subtropicales de Asia, África y América, provoca dolores articulares incapacitantes en extremidades, fiebre superior a 39 ºC, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas, entre otros síntomas.

La investigación liderada por Sandeep Tegar en el UK Centre for Ecology and Hydrology establece que el umbral térmico mínimo para la propagación se sitúa entre 13 y 14ºC, una cifra inferior en 2,5 grados a los modelos previos que fijaban el límite en 16ºC. Esta modificación implica que países como España o Grecia enfrentan hasta seis meses de riesgo anual de transmisión, mientras que en el sureste de Inglaterra el peligro abarca ya dos meses.

"La tasa de calentamiento global en Europa es aproximadamente el doble de la tasa de calentamiento global a escala mundial y el límite inferior de temperatura para la propagación del virus importa mucho, por lo que nuestras nuevas estimaciones son bastante chocantes. La expansión de la enfermedad hacia el norte es solo cuestión de tiempo", afirmó Tegar en declaraciones a The Guardian.

Expansión del mosquito tigre por el cambio climático

El cambio climático ha facilitado que el Aedes albopictus colonice latitudes septentrionales donde anteriormente el frío imposibilitaba su establecimiento. Este insecto invasor no solo transporta el chikungunya, sino que actúa como vector del dengue y el Zika. Steven White, investigador del organismo británico, señala: "Hace 20 años, si hubiésemos dicho que íbamos a tener chikungunya y dengue en Europa, todo el mundo habría asegurado que estabas loco, pues son enfermedades tropicales. Ahora todo ha cambiado. Esto se debe a este mosquito invasor y al cambio climático; es así de simple".

La reducción de los inviernos fríos ha eliminado la barrera natural que protegía al continente europeo, permitiendo que el mosquito mantenga su actividad durante periodos más prolongados en el sur. Esta circunstancia genera que los brotes futuros puedan alcanzar magnitudes superiores a las registradas hasta ahora.

Brotes registrados en Francia e Italia

Durante 2025, Francia e Italia registraron brotes que superaron los 800 casos, cifras que contrastan notablemente con la media de la última década, cuando los contagios locales resultaban testimoniales. El origen de estos focos suele estar en viajeros infectados procedentes de territorios de ultramar que, al ser picados por ejemplares locales de mosquito tigre, inician la cadena de transmisión interna en el continente.