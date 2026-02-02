Vuelve el fraude de la falsa multa pendiente de pago: la Policía Nacional advierte de esta modalidad de estafa por SMS

La Policía Nacional ha emitido una nueva alerta sobre el regreso de un fraude común que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los ciberdelincuentes envían mensajes de texto haciéndose pasar por este organismo oficial para engañar a los ciudadanos y conseguir sus datos personales y bancarios. Este tipo de estafa, conocida como phishing, vuelve a circular de manera activa en 2026, aprovechando la preocupación de los conductores ante posibles sanciones de tráfico pendientes.

El modus operandi de esta estafa sigue un patrón que ya ha sido detectado en ocasiones anteriores. Los delincuentes envían un mensaje SMS a los usuarios en el que advierten sobre la existencia de una infracción de tráfico cuyo pago no ha sido realizado todavía. Según explica la Policía Nacional en sus canales oficiales, "te piden que entres en tu expediente y que completes el trámite". El objetivo es generar una sensación de urgencia que lleve a la víctima a actuar sin pensar.

La estrategia de estos criminales se basa en la suplantación de identidad de organismos oficiales para ganarse la confianza de sus víctimas. Al utilizar el nombre de la DGT, organismo responsable de la gestión del tráfico en España, los estafadores buscan que los receptores del mensaje actúen con rapidez ante el temor de enfrentarse a recargos o problemas administrativos mayores. La autoridad policial advierte que "intentan hacer que pinches en un enlace con la excusa de estar accediendo a tu expediente", lo que constituye el núcleo de la trampa.

Cómo funciona el fraude de la falsa DGT

El mensaje fraudulento incluye habitualmente un enlace malicioso que redirige a una página web falsificada. Esta web imita la apariencia del portal oficial de la DGT, con logotipos, colores corporativos y diseño similar al auténtico. Una vez que el usuario accede a esta página falsa, se le solicita que introduzca sus datos personales, incluyendo nombre, DNI, dirección y, en muchos casos, información bancaria completa como el número de tarjeta de crédito o las claves de acceso a la banca electrónica.

La Policía Nacional subraya que en caso de caer en el engaño, "podrías estar dando tus datos personales o bancarios" directamente a los delincuentes. Una vez obtenida esta información sensible, los ciberdelincuentes pueden realizar cargos fraudulentos en las cuentas bancarias de las víctimas, contratar servicios a su nombre o incluso cometer delitos de suplantación de identidad más graves. El daño económico y personal puede ser considerable si no se actúa con rapidez.

La DGT no envía notificaciones de multas por SMS

Es fundamental que los ciudadanos conozcan los canales oficiales de comunicación que utiliza la Dirección General de Tráfico. Según insisten tanto la DGT como la Policía Nacional, "la DGT no comunica sanciones, ni expedientes por SMS". Este es el dato clave para identificar el fraude: cualquier mensaje de texto que indique la existencia de una multa de tráfico pendiente es, con total seguridad, un intento de estafa.

Las notificaciones oficiales de sanciones de tráfico se realizan exclusivamente por correo postal certificado en primera instancia. En algunos casos, cuando el conductor ha dado su consentimiento expreso y está dado de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la DGT, puede recibir comunicaciones a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) o mediante la sede electrónica oficial. Sin embargo, nunca se utilizan mensajes SMS para informar sobre multas, expedientes sancionadores o pagos pendientes.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Ante la recepción de un SMS que suplanta a la DGT, las autoridades recomiendan actuar con precaución y seguir una serie de pasos básicos. En primer lugar, no se debe hacer clic en ningún enlace incluido en el mensaje. Es importante eliminar el SMS directamente sin interactuar con él ni compartirlo con otras personas, ya que esto podría contribuir a la expansión del fraude.

Si existe alguna duda legítima sobre la existencia de multas o sanciones pendientes, lo correcto es acceder directamente a la web oficial de la DGT escribiendo la dirección en el navegador, nunca a través de enlaces recibidos por mensajería. En el portal oficial (dgt.es), los usuarios pueden consultar su historial de sanciones, el estado de sus expedientes y realizar pagos de manera segura introduciendo sus datos de identificación. También es posible contactar telefónicamente con la DGT para verificar cualquier información sospechosa.

Medidas urgentes si has sido víctima del fraude

En caso de haber introducido datos personales o bancarios en una página web fraudulenta, la policía advierte de la necesidad de actuar con rapidez. El primer paso es ponerse en contacto inmediato con la entidad bancaria para informar de lo sucedido y solicitar el bloqueo de las tarjetas y cuentas que pudieran verse comprometidas. Los bancos disponen de protocolos específicos para estos casos y pueden tomar medidas preventivas para evitar cargos fraudulentos.

Simultáneamente, es imprescindible presentar una denuncia formal ante los cuerpos de seguridad del Estado. Esto puede hacerse en cualquier comisaría de Policía Nacional o puesto de Guardia Civil, o incluso a través de internet mediante la oficina de denuncias online. Aportar toda la información posible sobre el mensaje recibido, incluyendo capturas de pantalla y el número de teléfono remitente, ayudará a las investigaciones policiales.

Además, es fundamental cambiar todas las contraseñas que pudieran haberse visto comprometidas, especialmente las relacionadas con servicios bancarios, correo electrónico y redes sociales. Se recomienda utilizar contraseñas robustas, diferentes para cada servicio, y activar sistemas de doble factor de autenticación siempre que sea posible. Estas medidas dificultan enormemente el acceso no autorizado a las cuentas personales, incluso si los delincuentes han obtenido algunas credenciales.

Qué es el 'phishing' y cómo identificarlo

El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de manera fraudulenta. El término proviene del inglés fishing (pescar), haciendo alusión a la estrategia de lanzar un cebo atractivo para que las víctimas "piquen" y revelen sus datos. Este tipo de fraude puede realizarse a través de diversos canales: correo electrónico, mensajes de texto (SMS phishing o smishing), llamadas telefónicas (vishing) o incluso redes sociales.

Las características comunes del phishing incluyen la suplantación de identidad de organizaciones legítimas, la creación de un sentido de urgencia para que la víctima actúe sin reflexionar, y la solicitud de datos personales o financieros sensibles. Los mensajes fraudulentos suelen contener errores ortográficos o gramaticales, aunque cada vez están más perfeccionados. Los enlaces incluidos pueden parecer oficiales a primera vista, pero una inspección cuidadosa revela dominios similares pero no idénticos a los auténticos.

¿Cómo protegerse de las estafas 'online'?

La prevención es la mejor herramienta contra los fraudes en internet. Los expertos en ciberseguridad recomiendan mantener una actitud de escepticismo saludable ante cualquier comunicación no solicitada que solicite datos personales o requiera acciones urgentes. Antes de hacer clic en cualquier enlace, conviene verificar la autenticidad del remitente a través de canales oficiales independientes.

Es aconsejable mantener actualizados los sistemas operativos y programas antivirus de todos los dispositivos, ya que estos incluyen protecciones contra sitios web maliciosos conocidos. La formación y la información continua sobre los nuevos tipos de fraude que van apareciendo resultan esenciales. Organismos como la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Oficina de Seguridad del Internauta publican regularmente alertas y consejos sobre amenazas emergentes en el entorno digital.

¿Por qué la DGT es objetivo frecuente de los estafadores?

La Dirección General de Tráfico es uno de los organismos más suplantados en fraudes de phishing en España. Esto se debe a varios factores que hacen especialmente efectiva esta estrategia criminal. En primer lugar, la DGT mantiene relación directa con millones de conductores españoles, lo que amplía enormemente el número de potenciales víctimas que pueden considerar creíble recibir una comunicación de este organismo.

Además, las multas de tráfico generan una respuesta emocional inmediata en los receptores: preocupación, urgencia e incluso temor ante las consecuencias económicas o administrativas. Los delincuentes explotan estas emociones para nublar el juicio crítico de las víctimas y conseguir que actúen impulsivamente sin verificar la autenticidad de la comunicación. La inmediatez que tradicionalmente se asocia con las sanciones de tráfico juega a favor de los estafadores, que presionan para que se realicen pagos o se faciliten datos "antes de que sea demasiado tarde".

¿Qué consecuencias legales tienen estos fraudes?

Los delitos de phishing y suplantación de identidad están tipificados en el Código Penal español y conllevan penas que pueden alcanzar varios años de prisión. La estafa informática, regulada en el artículo 248.2 del Código Penal, castiga con penas de prisión de seis meses a tres años a quien, con ánimo de lucro, manipule datos informáticos o utilice artificios similares para conseguir una transferencia no consentida de activos patrimoniales.

Además, la suplantación de identidad y el uso fraudulento de datos personales puede constituir delitos adicionales relacionados con la protección de datos y la intimidad. Las autoridades españolas trabajan en coordinación con organismos internacionales, ya que muchas de estas operaciones fraudulentas se realizan desde el extranjero, lo que complica su persecución pero no la imposibilita. En los últimos años, se han producido importantes operaciones policiales que han desmantelado redes organizadas dedicadas a este tipo de actividades delictivas.

¿Cómo verificar si tengo multas pendientes de la DGT?

Para consultar de manera segura las multas o expedientes sancionadores, la DGT pone a disposición de los ciudadanos varios canales oficiales. El método más directo es acceder a la sede electrónica de la DGT (sede.dgt.gob.es) utilizando certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve. Una vez identificado, el usuario puede consultar sus sanciones, expedientes, puntos del carné de conducir y realizar trámites diversos.

Alternativamente, la aplicación oficial miDGT, disponible para dispositivos iOS y Android, permite consultar esta información de manera cómoda desde el teléfono móvil. Esta app requiere un proceso de registro y verificación de identidad, tras el cual ofrece acceso completo al historial del conductor. También es posible consultar las multas llamando al teléfono de información de la DGT (060) o acudiendo presencialmente a las Jefaturas Provinciales de Tráfico con la documentación identificativa