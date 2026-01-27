Multado un sevillano por una infracción de tráfico en Jaén cuando ese día estaba en Toledo

Facua Sevilla ha conseguido que el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación de Jaén anule una multa de tráfico de 200 euros que había recibido un socio por hacer un giro prohibido con su vehículo por una línea continua en Los Villares (Jaén) un día en el que él se encontraba de viaje en Toledo y su coche estaba estacionado en Sevilla.

Rafael Mesa vecino de Santiponce, recibió el pasado mes de noviembre una carta postal que ya de primeras le llamó la atención: era de la Diputación de Jaén. Se trataba de una multa donde se le notificaba una infracción de tráfico calificada como grave por "no respetar una marca longitudinal continua, sin justificación (hacer un giro prohibido por una línea longitudinal continua)".

La infracción, supuestamente, había tenido lugar el 5 de octubre de 2025, a las 17:37 horas, en el municipio jiennense de Los Villares. Tanto sus datos personales como los de su vehículo eran correctos. Eso sí, la notificación de la denuncia no venía acompañada de fotografía ni de ninguna otra prueba que acreditase la infracción. Únicamente se explicaba que la multa había sido impuesta por un agente de la Policía Local que estaba realizando labores de vigilancia y control del tráfico.

Lo primero que pensó Rafael es que se trataba de un error de identificación, ya que él no había estado en dicha localidad ni el día en el que le atribuían la infracción ni en ninguna otra fecha. Es más, tenía pruebas de sobra de que el 5 de octubre se encontraba de viaje en Toledo y su vehículo, estacionado en el aparcamiento de su centro de trabajo en Sevilla.

"Me llevé una ingrata sorpresa cuando abrí el buzón de casa y me encontré una multa de 200 euros por saltarme una línea continua en Los Villares provincia de Jaén, lugar que nunca había estado. Y más sorprendido me quedé cuando descubro la fecha de la denuncia un sábado de un fin de semana que me encontraba en Toledo y había dejado mi vehículo en los aparcamientos donde trabajo. Me dirigí a FACUA y me asesoraron y redactaron sobre las alegaciones a seguir", cuenta el afectado.

El vehículo estaba estacionado en Sevilla

El afectado, socio de Facua Sevilla desde hace casi 20 años, decidió acudir a la asociación para que defendiesen sus intereses en su nombre. El equipo jurídico valoró su caso y redactó un escrito de alegaciones donde pedía al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación de Jaén que anulase la multa, ya que no había pruebas fehacientes de haber cometido dicha infracción.

Junto a las alegaciones se presentaron una serie de pruebas que acreditaban, a todos los efectos, que se trataba de un error: los billetes de tren de ida a Toledo el 3 de octubre y el de vuelta a Sevilla el 6 de octubre; un justificante de la persona de seguridad de su puesto de trabajo que acreditaba que el 5 de octubre (día en el que supuestamente se había cometido la infracción) el vehículo se encontraba estacionado en el aparcamiento, y capturas de pantalla de la aplicación GPS del coche que acreditaba su ubicación en Sevilla ese día.

La respuesta de este organismo de la Diputación de Jaén llegó a principios de 2026. Como es lógico, en su resolución estimaban las alegaciones formuladas por Rafael y reconocían que se había producido un "error en la identificación de la matrícula del vehículo". De este modo, se procedía a anular la multa y a archivar el expediente. "Estoy agradecido a Facua por la gestión que han hecho con este caso. Son ya varias las reclamaciones que me han resuelto de manera positiva desde que soy socio", concluye.