Zuckerberg defiende en un juicio a Instagram y critica a los usuarios por mentir sobre su edad

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, defendió el miércoles las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, en el que advirtió que algunos usuarios mienten sobre su edad.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adiciones, como las del cigarrillo, y causan daño a los usuarios.

La querella fue presentada por una mujer, de 20 años, identificada como K.G,M., quien afirma que el uso temprano de las redes sociales -antes de los diez años- la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

Zuckerberg testificó que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que "la política de la compañía ha sido clara".

Pero también achacó a ciertos usuarios la responsabilidad en el uso de Instagram: "Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios", dijo el ejecutivo, de 41 años.

Los abogados de la joven demandante pusieron contra la pared a Zuckerberg al mostrarle un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, aproximadamente el 30% de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos en ese momento, de acuerdo a información citada por el periódico Los Angeles Times.

En la primera sesión del testimonio de más de tres horas, Zuckerberg también fue cuestionado por la defensa por supuestamente recibir entrenamiento para dar testimonio, algo que negó.

Aunque el ejecutivo presentó su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y en otros requerimientos, ésta es la primera vez que tiene que defender una de sus populares redes sociales ante un jurado y con la presencia de decenas de padres que lo acusan en parte de provocar la muerte de sus hijos.

"Esperamos que se responsabilice por desarrollar productos que crean adicción", dijo a Efe, Lori Schott, cuya hija se suicidó tras años de lucha contra lo que ella describió como adicción a las redes sociales.

La madre que también encabeza una querella contra las plataformas cree que las tecnológicas "sabían que sus tácticas de diseño perjudicaban la salud mental" de las niñas. "Hoy es un día para reclamar justicia", agregó.

El testimonio del director ejecutivo de Meta ha sido el más mediático en el juicio que arrancó el pasado 9 de febrero en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Los avances tecnológicos permearon tanto la pequeña sala, atestada de periodistas y público, que la jueza Carolyn B. Kuhl advirtió que no permitiría el uso de gafas inteligentes durante el juicio.

"Este tribunal ha ordenado que no se realice ningún reconocimiento facial del jurado. Si lo han hecho, deben eliminarlo. Esto es muy grave", dijo la magistrada federal.

Zuckerberg se presentó a las 08:30, hora local (17:30 española), vestido de traje y seguido por al menos ocho personas, entre ellas dos agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) que lo escoltaron hasta dentro de la sala.

Los 15 asientos del público fueron rifados entre decenas de personas que querían escuchar el testimonio del ejecutivo.

El resultado de la demanda de K.G.M. podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

K.G.M. también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron "un mercado" para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.