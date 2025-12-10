Telefónica lanza ‘Respaldo Empresa’ para reforzar la conectividad de las compañías

Tefónica ha creado ‘Respaldo Empresa’, una nueva tarifa que aumenta la posibilidad de conectividad ante circunstancias adversas, como por ejemplo, un corte puntual de conexión o interferencias. Está especialmente pensada para los clientes empresariales que no tienen contratadas líneas móviles con Movistar o tienen compartidas líneas telefónicas con otros operadores. En estos casos, Telefónica facilita a las empresas una línea eSIM de Movistar para que puedan tener una segunda opción cuando su proveedor de telecomunicaciones principal tenga escasa cobertura, de tal modo que cuenten con una alternativa para seguir comunicados.

Para que este servicio sea más económico, sólo se pagará por el uso efectivo que se haga del consumo de voz y datos, sin incorporar una tarifa mensual por su utilización. En concreto, Telefónica contempla una cuota de alta de 5 euros, más 1 euro mensual por acceso al servicio durante el tiempo que esté en uso. A partir de ahí, la operadora sólo cobrará a la empresa por el uso de datos y de voz dependiendo del consumo que realice (3 euros al día con GB ilimitados en el caso de los datos, y 0,1 euros/minuto en el caso de la voz). La nueva tarifa redunda la conectividad y permite un uso más flexible de los dispositivos eSIM, lo que asegura la continuidad del negocio. Una propuesta que está especialmente pensada para las empresas que necesitan un respaldo altamente fiable cuando están en movilidad.

‘Respaldo Empresa’ está fundamentada en la conectividad de Telefónica, líder en 5G en España con un despliegue que llega a más de 5.700 municipios de toda España, lo que supone ofrecer este servicio a más del 94% de la población.

Telefónica también ostenta el liderazgo en el 5G+ o de altas prestaciones (en la banda de frecuencias de 3.500 MHz), que cuenta con nodos en más de 3.000 municipios. Esta banda dispone de velocidades ultrarrápidas (hasta 1.600 Mbps) y muy baja latencia.