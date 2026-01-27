Telefónica, pionera en facilitar la transferencia a eSIM desde Android

Telefónica, a través de sus marcas Movistar y O2, es la primera operadora del mercado español en integrar la experiencia nativa de eSIM en dispositivos Android, de modo que los clientes puedan transferir una tarjeta SIM física a una eSIM digital ellos mismos y de forma totalmente segura, sin coste y sin tener que acudir a una tienda, emplear una app o ponerse en contacto con Movistar/O2.

Así, todos los clientes de Movistar y O2 podrán emplear esta funcionalidad para convertir la tarjeta SIM de su Android en una eSIM o, en caso de cambiar de dispositivo Android, poder transferir la SIM o eSIM del anterior al nuevo. La eSIM mantendrá el número de teléfono de la línea móvil del cliente y sustituirá a la antigua tarjeta física. Con esta novedad, Telefónica mejora la experiencia de usuario al integrar la eSIM en los ajustes de la configuración inicial de los dispositivos Android. Además, los clientes siguen contando con opciones alternativas como la app y la web de Movistar y de O2, además de las tiendas Movistar.

De este modo, Telefónica permite igualar la experiencia hasta ahora disponible en iOS (iPhone) también para Android.