El Ejido se consagra como destino para los turistas de golf

El Ejido cuenta con un frente litoral envidiable y una oferta de referencia para el turista de golf.

En FITUR 2026 El Ejido estrenará un nuevo vídeo de promoción turística para mostrar el potencial de la amplia y variada oferta turística complementaria del municipio. Un vídeo dirigido a captar mejor la atención de los nuevos turistas potenciales a los que se dirige.

La intención es que este nuevo vídeo conecte emocionalmente con el turista y transmita la personalidad real del destino. Además, busca atraer a viajeros que se identifiquen con la experiencia que se muestra en el destino.

Con este vídeo, el municipio aboga por volver a poner de manifiesto la calidad y el valor de esta amplia oferta turística complementaria, con actividades que se desarrollan en perfecta armonía con el medio ambiente, garantizando así un turismo sostenible y del que poder disfrutar durante todo el año, lo que contribuye a desestacionalizar este destino ubicado en pleno corazón del Poniente almeriense.

En línea con la desestacionalización del destino y, como es ya habitual en FITUR, se entregará el Premio al Mérito Turístico a Golf Almerimar, que destaca por ser un campo de golf de 27 hoyos, diseñado por Gary Player y ubicado en Almerimar, como su nombre indica, siendo el único con esa configuración en la provincia. Ofrece gran versatilidad en sus recorridos, entre lagos y palmeras.

Golf Almerimar, junto al Hotel Golf Almerimar 5* y su Casa Club, atrae a un turismo de calidad y de alto nivel adquisitivo, que, además, contribuye a desestacionalizar la oferta turística y genera empleo. El golf aporta beneficios para los jugadores, ya que contribuye a su salud física y bienestar al hacer ejercicio en la naturaleza.

Además, Golf Almerimar respeta el medio ambiente con su paisaje natural y áreas verdes, y se gestiona de forma sostenible. Asimismo, fomenta un estilo de vida social y familiar, atrayendo a un público diverso gracias a su adaptabilidad a distintas edades y niveles.

Según los datos del año 2024, la industria del golf genera anualmente en Andalucía un impacto de 5.456 millones de euros y la comunidad andaluza recibe alrededor de 700.000 turistas de golf cada año, lo que supone el 2% del total de visitantes a la comunidad.

El gasto directo de los turistas de golf asciende a 1.757 millones de euros, con un desembolso diario de 352 euros por visitante. Se muestra también la transversalidad y el poder dinamizador del sector, ya que el 85% de este gasto beneficia a sectores distintos al golf, como el alojamiento, la restauración o el transporte.

En el caso de Almerimar, el campo de golf es el motor principal de la desestacionalización, ya que atrae año tras año a una gran cantidad de turistas de países nórdicos que pernoctan y consumen en Almerimar. Cabe destacar también que, en otoño, invierno y primavera, es visitado por golfistas internacionales procedentes del Reino Unido y Alemania, entre otros países de Centroeuropa.

Siendo el municipio principalmente un destino de sol y playa, es importante poder contar con este segmento turístico fuera de la época estival. Por ello, Golf Almerimar es merecedor este año del Premio al Mérito Turístico de El Ejido, por su contribución a la expansión turística del municipio, así como por su apuesta por el segmento de golf.

Con estas acciones que se llevarán a cabo en FITUR 2026, El Ejido refuerza su posicionamiento como un destino con personalidad, capaz de emocionar, diferenciarse y ofrecer experiencias sostenibles durante todo el año. El estreno del nuevo vídeo promocional y el reconocimiento a Golf Almerimar como motor de desestacionalización ponen en valor una oferta complementaria de calidad, que atrae a un turismo de mayor impacto económico, genera empleo y contribuye a impulsar la actividad local más allá de la temporada estival.