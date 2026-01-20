Pulpí: arrecifes, acantilados y un entorno con un patrimonio natural sorprendente

La Cala de los Cocedores es uno de los lugares mágicos que se puede visitar y disfrutar en este municipio.

Pulpí, primera población litoral andaluza por el Mediterráneo; enmarcada en los límites de Murcia y Almería, constituye uno de los paisajes más pintorescos y paradisíacos de nuestra geografía. Este municipio almeriense está compuesto por cinco pedanías. Destaca por su singular belleza la población costera de S. Juan de los Terreros; arrecifes, acantilados, calas, playas y lugares con un encanto mágico como son la playa fósil de los Nardos o la Cala de los Cocedores, hacen gala de un patrimonio natural sorprendente.

Merece una especial visita su Castillo, dotación defensiva del S. XVIII que hoy se erige majestuoso como centro de interpretación del litoral y como atalaya de lujo desde la que contemplar la bahía de Terreros, y uno de los atardeceres más bellos del Mediterráneo. Desde allí mismo se divisan las atractivas formaciones rocosas del municipio y a vista de pájaro se puede disfrutar de las dos islas de este municipio como son: Isla Negra e Isla de Terreros, ambas Monumento Natural.

Un poco más en el interior se encuentra el magnífico enclave minero de Pilar de Jaravía, en el que destaca la Mina Rica, pero sobre todo cabe resaltar el tesoro cristalino de Pulpí, la Geoda: una formación única que constituye la geoda visitable más grande del mundo. En Pulpí se encuentra, también, la sala Pintor Pedro Antonio Martínez que lleva el nombre de este importante e influyente artista pulpileño. La galería recoge más de una quincena de obras de arte que el Ayuntamiento de Pulpí ha ido adquiriendo desde el año 1993 para crear esta exposición de cuadros.

En la zona interior, famosa por sus cultivos de temporada se puede disfrutar en Pulpí de la Iglesia de San Miguel y su espectacular Retablo. El Merendero y Centro Etnográfico de Benzal, El Mirador del Apartadero, o El Jardín Botánico de La Fuente.

Fiestas, tradiciones como el Toro de fuego o La Vieja, su gastronomía y sobre todo su gente hacen de Pulpí un destino irrepetible y un placer para los sentidos.