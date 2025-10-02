Grupo Fico: el sustrato de fibra de coco, la mejor base para el cultivo agrícola

Es el segundo año que Grupo Fico está con expositor propio en Fruit Attraction y en esta ocasión, en el stand de Andalucía, donde la compañía tiene la mayoría de los clientes. Fico ha tenido una amplia agenda de reuniones, lo que ha hecho que su presencia en la feria madrileña sea muy "positiva" a nivel comercial para que la marca siga creciendo.

"Tenemos varias líneas de negocio y siempre buscamos hacer marca para los clientes que ya tenemos aquí, que la mayoría son andaluces, aunque estamos también muy presentes en la Región de Murcia. A nivel internacional estamos aquí para búsqueda de posibles distribuidores, colaboradores o socios para la exportación y uso de nuestros servicios, que están enfocados básicamente en el sustrato de fibra de coco, en sus diferentes presentaciones para los diferentes cultivos que se están haciendo, la línea de Ficonutrientes, puesto que somos fabricantes también de nutricionales, inductores de resistencia y productos higienizantes para el uso en todo tipo de agricultura", explicaba Marco Rodríguez, gerente y director comercial de Grupo FICO.

La compañía almeriense potencia la producción del campo andaluz con soluciones naturales. "Lo que intentamos hacer en nuestra fábrica de FIconutrientes es buscar soluciones a los problemas que los agricultores nos plantean. Nuestros productos no son quizás de uso diario, sino que son aplicaciones puntuales, pero siempre van enfocados en la búsqueda de la excelencia de la producción para el agricultor", a la vez que potencian el uso de productos inductores de resistencia: "Le dan vigor a los cultivos para ser capaces de superar problemas de estrés, ya sea por estrés climático o estrés provocado por el ataque de plagas o de enfermedades", asegura Marco.

Precisamente estos productos de Grupo FIco cuentan con el valor añadido de que se adaptan perfectamente a la sostenibilidad que requieren los suelos agrícolas. "Tenemos soluciones para la mejora de los suelos de los cultivos hortícolas; tenemos el sistema enficonado, que tenemos patentado y que incorpora sustrato de fibra de coco para mejorar el suelo... En cuanto a los inductores de resistencia lo que hacen nuestros productos al darle vigor al cultivo es que lo hacen más resistente a esas plagas y enfermedades. De forma que tenemos nuestros pequeños aportes para que se reduzca el uso de materias activas", finaliza el gerente de Grupo Fico.