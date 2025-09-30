Plus Berries presenta su apuesta en Fruit Attraction 2025

Cuando Fruit Attraction celebró su primera edición en 2009, pocos podían prever que se convertiría en una de las plataformas comerciales más influyentes del sector hortofrutícola mundial. Hoy, en su 17.ª edición, la feria organizada por IFEMA Madrid y FEPEX reunirá a más de 2.500 empresas expositoras, superará los 75.000 m² de superficie y acogerá a más de 120.000 profesionales de 150 países, consolidando su papel como nodo estratégico para el comercio global de frutas y hortalizas.

En aquella primera edición, los productores de Plus Berries ya estaban presentes con una propuesta distinta: productores especializados en cada tipo de fruta, unidos bajo una misma identidad. El objetivo era mostrar la fuerza de un modelo único que suma el conocimiento de especialistas en fresas, frambuesas, moras, arándanos y frutas de hueso para ofrecer una gama completa y coherente.

Hoy, Plus Berries regresa a Fruit Attraction como un grupo consolidado y referente europeo en el cultivo de berries y fruta de hueso. Ha evolucionado junto a la feria, manteniendo intacta su esencia: especialización, innovación, sostenibilidad y trabajo en equipo.

Berries de Plues Berries

Fruit Attraction se define por cinco grandes ejes: innovación, sostenibilidad, internacionalización, calidad y diversidad. Plus Berries se alinea con todos ellos. Su stand refleja un sistema productivo que combina variedades propias, cultivos escalonados en diferentes zonas geográficas y tecnología agrícola de última generación. Innovación que se traduce en hechos concretos: precocidad en fruta de hueso, producción extendida en cítricos, diversificación con higo seco y un calendario de berries de casi 12 meses al año.

Desde sus primeras participaciones transmitía un mensaje de sostenibilidad que hoy refuerza con eficiencia hídrica, uso de materiales reciclados, energía renovable y reforestación en entornos agrícolas. Su vocación internacional también encuentra en Fruit Attraction el mejor escaparate: exporta a más de 20 países y se posiciona en los principales mercados europeos con una estrategia de crecimiento responsable.

A ello se suma un compromiso con la calidad, avalado por certificaciones como GlobalG.A.P., GRASP, BRC e IFS, y un sistema de trazabilidad total que garantiza el control desde el campo hasta el consumidor.

En esta edición de Fruit Attraction 2025, Plus Berries no solo muestra fruta: muestra una manera de entender la agricultura. Una filosofía que honra el origen, impulsa el I+D y se proyecta al futuro sin olvidar que lo esencial siempre se cultiva con convicción.