Los puertos, esenciales para que nuestra economía navegue

En marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por la covid-19, el Mundo se paralizó. Los países cerraron sus fronteras, la población fue confinada y buena parte de la actividad se vio alterada o suspendida. Solo las actividades consideradas esenciales pudieron seguir funcionando para garantizar los servicios imprescindibles. Y entre las actividades esenciales, el transporte marítimo.

Por eso, si bien el Puerto de Almería ha visto cómo en este tiempo el movimiento de pasajeros con el norte de África ha descendido en torno a un 90% -por las restricciones a la movilidad-, en el tráfico de mercancías, no sólo no se ha reducido, sino que ha crecido y sigue creciendo. Y es que, nuestros puertos han redoblado su actividad con el fin de garantizar el abastecimiento a la población, así como el suministro de mercancía a las empresas, para que la economía no se pare y siga funcionando, ofreciendo un mar de oportunidades.

Una muestra de la actividad de las comunidades portuarias de Carboneras y Almería lo reflejan los datos del tráfico de mercancías. En 2020, la dársena del Puerto de Almería registró un incremento de casi un 6%, con 3 millones de toneladas, principalmente yeso y otros materiales para la construcción, pero también productos agroalimentarios y para la industria auxiliar de la agricultura de la provincia. Y en 2021, con datos hasta mayo, los muelles de los puertos de la APA han registrado un movimiento inusitado: se han cargado y descargado más de 2,6 millones de toneladas de mercancía, lo que representa un 53% más que en el mismo periodo de 2020, el incremento relativo más alto de todo el sistema portuario estatal.

Un barco para las hortalizas

Los años 2020 y 2021 han sido también unos ejercicios muy productivos en obras y proyectos. En estos años, la Autoridad Portuaria está invirtiendo más de 30 millones de euros para ampliar servicios y ofrecer mejores infraestructuras que contribuirán a salir fortalecidos y más rápidamente de esta coyuntura. Entre las actuaciones acometidas, podemos destacar la remodelación del fondeadero del Puerto Pesquero de Almería, que contribuirá a mejorar el sector de la pesca, un sector para el que tenemos otros dos proyectos ya en marcha: la creación de un Centro de Segundas Ventas de Pescado, y la remodelación del recinto pesquero, con la eliminación de las viejas naves y edificios, y la urbanización de la zona.

Otra actuación finalizada recientemente es la Terminal de Tráfico Pesado, un parking para 220 camiones que agilizará las operaciones de carga y descarga, y que hará que el Puerto sea más competitivo para las empresas de importación y exportación. La TTP ofrece plazas dotadas de conexiones eléctricas ‘reefer’, con el fin de atender la demanda de camiones y contenedores que precisen refrigeración, como los que transportan frutas y hortalizas. De esta manera, el Puerto mejora su servicio para el envío de productos frescos a Europa, un servicio que el sector de la logística y el transporte está dispuesto a poner en marcha el próximo otoño, tal como se anunció en la jornada sobre el transporte marítimo de corta distancia celebrada en junio.

Entre las actuaciones previstas hasta 2024, sobresale la del desarrollo de la zona de poniente del Puerto de la capital, que, con una inversión de más de 23 millones de euros, incluye dos grandes proyectos –ya en redacción–: la prolongación del Muelle de Pechina y su conexión terrestre con el Dique Exterior, que permitirán acoger buques de gran calado. Y ligado al desarrollo de la zona de poniente está la urbanización de la terminal de contenedores, que mejorará el operativo y aumentará la seguridad de las operaciones de portacontenedores.

En estos meses también se ha puesto en servicio una instalación fotovoltaica en la Estación Marítima, con la que la terminal de pasajeros se puede autoabastecer con energía solar, una apuesta por la sostenibilidad en la que se encuentran también la instalación de pantallas atrapa-polvo en el Puerto de Carboneras y la ampliación de las existentes en el Puerto de Almería, con las que mejoramos las condiciones medioambientales del entorno. Con el mismo objetivo de hacer más sostenibles nuestros puertos, hemos adaptado varios muelles del Puerto de la capital para suministrar gas natural licuado a buques, un combustible más limpio y eficiente, y se han instalado en los puertos de Almería y Carboneras unos cargadores para vehículos eléctricos, que dan servicio tanto a la flota de la APA, como a cualquier ciudadano que lo requiera.

Nuestro agradecimiento

Pero detrás de estas cifras y proyectos hay empresas y personas. Y es que, ninguno de los logros alcanzados ni de los proyectos en marcha serían posibles sin el trabajo y la entrega del personal de la APA y de las personas y entidades que conforman la gran Comunidad Portuaria. Por este motivo, desde el momento en que se declaró la pandemia, la APA dispuso una serie de medidas de apoyo a clientes y proveedores para que puedan afrontar en mejores condiciones las consecuencias de la lucha contra la covid, una tarea en la que reconocemos también la colaboración impagable de la Unidad Militar de Emergencias y de la Legión en labores de desinfección de las instalaciones portuarias.

En este balance de los meses de pandemia, quiero tener un recuerdo especial para dos grandes personas que ya no están con nosotros, y que tanto han dado a la Comunidad Portuaria. J. Daniel Pérez Williamson, ‘Dani’, al que recordaremos tanto por sus cualidades humanas, como por la gran labor que desarrolló en la consignataria Ronco, y en el consejo de administración de la APA. Y César Andújar Arias, nuestro jefe de división de Proyectos y Obras de la APA, que se fue inesperadamente a primeros de junio, dejando un profundo dolor en la Comunidad Portuaria y una huella imborrable por los grandes proyectos y obras de nuestros puertos que firmó en las dos últimas décadas que estuvo con nosotros.