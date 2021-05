Cavada pide a la Junta que le ayude a parar las demoliciones en la playa de La Casería

La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico ha trasladado el expediente para la declaración de interés público de la playa de La Casería a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía al considerar que se trata de la administración competente para pronunciarse al respecto toda vez que dichas competencias están transferidas a la comunidad autónoma.

Así se lo ha comunicado por escrito al Ayuntamiento isleño en respuesta a la insistencia del equipo de gobierno, que se aferra a esta fórmula -la declaración de interés público- para intentar salvar a las casetas de pescadores y a los negocios de hostelería de la demolición.

De hecho, en esa misma comunicación, se informa al Consistorio de que, con independencia del resultado de dicho trámite, "a día de hoy son firmes las resoluciones de recuperación posesoria de la casi totalidad de las citadas ocupaciones".

En una jornada en la que la oposición en bloque se ha unido para presentar una moción conjunta en la que insta al gobierno municipal a que salve las casetas, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha asegurado que "no va a seguir discutiendo con Costas" la tramitación de la declaración de interés público para la playa de La Casería. "Tengo claro que lo hemos pedido es el reconocimiento de dicha declaración institucional y, si es la Junta de Andalucía la que lo tiene que tramitar, le pido que me ayude a parar la demolición de las casetas, que emita un informe favorable y me ayude frenar este ataque y sinrazón por parte de Costas".

Esta contestación de Costas al Ayuntamiento, por otro lado, se enmarca en el contexto de una reunión que la Demarcación pidió días atrás al equipo de gobierno al objeto de consensuar las líneas del proyecto de regeneración de la playa de La Casería, cuya redacción se ha adjudicado también recientemente. Fue entonces cuando el ejecutivo municipal le insistió en que aún no había tenido respuesta al expediente para la declaración de interés general de esta zona.

Desde el equipo de gobierno se quiere celebrar esa reunión con la Demarcación de Costas, aunque no para hablar del proyecto de regeneración de La Casería en sí sino para intentar consensuar una alternativa que permita salvar las casetas. A ese encuentro pretende que asistan también los propios afectados. Si no es así, aseguran fuentes del ejecutivo, Cavada no se reunirá Costas.