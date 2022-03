La Junta de Andalucía, aliada del sector ganadero para superar los desafíos

Cumpliendo con los estándares de calidad europeos

Granjas de ovino, caprino y otros ganados herbívoros; fincas de bovino de carne o de porcino; industrias dedicadas a la elaboración de jamones y embutidos, o instalaciones en las que se preparan los animales para su consumo en fresco… La lista sería interminable si hablamos de la gran variedad que presenta la oferta cárnica de Andalucía, por esa razón, me gustaría aprovechar esta ocasión para hablar de lo que realmente distingue a nuestro sector: la calidad.

Los productores cárnicos andaluces no solo cumplen con todos los estándares de calidad europeos, que son los más exigentes, sino que apuestan por ir más allá y para llevar a los mercados alimentos de la mayor excelencia. En Andalucía, por ejemplo, se elaboran productos emblemáticos de España como derivados del porcino ibérico, que cuenta con una norma de comercialización y donde se apuesta especialmente por el régimen extensivo, respetando al máximo la libertad y el modo de vida natural de los cerdos. Y también se obtienen en esta tierra alimentos que, además de los requisitos de obligado cumplimiento, superan otros controles voluntarios establecidos por los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad. En concreto, contamos con productos amparados por dos Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y tres Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) como son la carne de ‘Cordero Segureño’ (IGP) y los jamones y paletas de ‘Jabugo’ (DO), ‘Los Pedroches’ (DO), ‘Jamón de Serón’ (IGP) y ‘Jamón de Trevélez’ (IGP).