“La innovación en Telefónica pone el foco en las personas, los procesos y la tecnología”

La decimocuarta edición del Mobile World Congress (MWC), la feria tecnológica celebrada en Barcelona, ha servido un año más para conocer las nuevas tendencias, los desarrollos y los retos que las grandes compañías tienen ante así.

En este escenario, que ha contado con la asistencia de 2.400 empresas y con ponentes de más de 200 países, se ha celebrado una mesa redonda donde los emprendedores han sido el centro del debate. Bajo el título Pressing the “self-disrupt” button: Lessons from the front lines, Miguel Arias, director global de Emprendimiento de Telefónica, ha tenido en este encuentro la oportunidad de exponer las iniciativas que la compañía lleva a cabo en el terreno de la innovación abierta y el impulso al talento y el emprendimiento.

La mesa redonda, moderada por Chris Blundell, socio de Brunswick Group, contó también con la participación de Tom Puthiyamadam, global digital services & BXT leader de PwC; Peter Würtenberger, CEO de Upday, y Miguel Quiroga, CEO de Visible.

A lo largo de su intervención, el director global de Emprendimiento de Telefónica aseguró que “buscamos crear un interfaz abierto y sencillo para trabajar con startups a nivel global, con foco en las personas, los procesos y la tecnología, de modo que seamos más ágiles en integrar desarrollos y en exponer la innovación interna de Telefónica y nuestras plataformas digitales a todo el ecosistema”.

“A través de Wayra conectamos a emprededores con millones de clientes”

Del mismo modo, Miguel Arias destacó que “desde Telefónica trabajamos más duro que nunca en cómo habilitar y empoderar a los emprendedores para colaborar con nuestras unidades de negocio locales y globales”. Por eso explicó que el lema de Wayra, red de hubs de innovación de Telefónica, es “We scale startups”, en referencia a que “como compañía podemos ofrecer escala, socios estratégicos y conectar a los emprendedores con más de 300 millones de clientes en todo el mundo”, puntualizó Miguel Arias.

Además, el área de innovación abierta que dirige Miguel Arias tuvo una gran presencia en el evento paralelo de emprendimiento, 4YFN, donde han participado 15 startups procedentes de los hubs de Wayra en Múnich (Alemania), Londres (Reino Unido), Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Barcelona y Madrid.

La participación de Wayra en 4YFN está alineada con la nueva estrategia de la compañía que busca invertir en propuestas tecnológicas más maduras y que encajen con los proyectos de futuro que ha diseñado la propia Telefónica.