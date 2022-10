“La mayoría de los consumidores quieren productos y envases sostenibles”

La preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad y, en definitiva, por cuidar un poco más y mejor este planeta al que con frecuencia maltratamos se ha convertido en un punto destacado del argumentario de las principales marcas. Lejos de ser una moda pasajera, parece que este espíritu se va extendiendo y asentando, también entre las grandes tecnológicas.

Una de ellas es Harman Internacional (subsidiaria propiedad de Samsung Electronics), centrada en tecnologías conectadas para los mercados automotriz, de consumo y empresarial y que, en su última gran presentación de productos de audio (también los comercializados bajo su marca JBL) dejó claro que su "visión ambiental" es transversal: "Desde el diseño hasta la producción, desde el embalaje hasta el consumo de energía y desde el ciclo de vida hasta la cadena de suministro". Lou Schreurs, vicepresidente global de Audio y Consumo Sostenible de Harman Internacional, desgrana en esta entrevista los detalles de esa estrategia.

-La sostenibilidad ha pasado de ser poco más de una nota a pie de página a acaparar titulares en los medios y minutos en las presentaciones de las compañías tecnológicas. ¿A qué cree que se debe este cambio de tendencia?

-En el tiempo en el que vivimos, la comunidad mundial se ha hecho más consciente de la interconexión entre la humanidad y de la importancia de trabajar juntos para resolver los grandes retos de nuestro tiempo. Cuestiones medioambientales como el cambio climático, la contaminación y la escasez de recursos exigen respuestas razonadas y eficaces.

Las empresas están sometidas a la presión de los reguladores, los empleados y los inversores para que comprendan y aborden su impacto en el medio ambiente y las cuestiones sociales, mientras que los consumidores, cada vez más concienciados, buscan productos ecológicos que reflejen sus valores sin sacrificar la calidad. Harman está comprometida con este reto y, en este contexto, la empresa reafirma su visión y compromiso con un futuro más fuerte, brillante y sostenible.

-Se aprecia una mayor preocupación de los ciudadanos en general sobre el impacto que nuestras acciones tienen sobre el planeta, pero ¿se plasma eso en la elección de marcas o productos?

-Sí, claro que sí. Una encuesta reciente realizada por FutureSource muestra que el 26% de los consumidores considera la sostenibilidad como el factor más importante en la compra de auriculares y el 61% aseguró que la sostenibilidad era un factor importante en su decisión de compra. Hoy en día, es una realidad que la mayoría de los consumidores quieren productos y envases sostenibles. Según una encuesta de The Economist, los consumidores creen que las marcas tienen tanta responsabilidad como los gobiernos para crear un cambio medioambiental positivo.

En los últimos cinco años, se ha producido un aumento del 71% en las búsquedas en línea de productos sostenibles en todo el mundo, apunta The Economist Intelligence Unit. Los consumidores se relacionan con las marcas sostenibles de un modo que antes no tenían en cuenta, y esta tendencia no se advierte solamente en países del primer mundo. Una encuesta de McKinsey & Co. ponía por su parte de manifiesto que el 66% de todos los encuestados y el 75% de los milenials dicen tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de hacer una compra. Dado que la estabilidad medioambiental es una prioridad para muchas personas, es importante que las empresas pongan de su parte para reducir su huella de carbono. Estamos convencidos de que el progreso es un viaje interminable y, por lo que se refiere a Harman, estamos orgullosos del camino recorrido.

-¿Cuáles son las claves de la estrategia de Harman en cuanto a sostenibilidad?

En los últimos años, la división Lifestyle de Harman ha trabajado con diligencia para hacer realidad nuestra visión medioambiental a través del diseño, la producción, el embalaje, el ciclo de vida y la cadena de suministro. También hemos reafirmado nuestro compromiso de realizar un cambio positivo estableciendo varios objetivos ambiciosos, como alcanzar la neutralidad de carbono en 2040 y certificar 14 productos con la etiqueta de eficiencia energética EPA Energy Star este año.

Ser más sostenibles requiere un enfoque polifacético que abarque tanto nuestras prácticas internas como las externas, desde nuestra política de contratación y la cultura de la empresa hasta la entrega de productos que no sólo proporcionen valor, sino que lo hagan de forma respetuosa con el medio ambiente.

-¿Cómo se traduce eso en la renovación de sus productos?

-La sostenibilidad ya se ha integrado en varios de nuestros productos, incluidos seis nuevos dispositivos fabricados con hasta un 90% de plástico reciclado postconsumo y hasta un 100% de tejido reciclado de aquí a finales de año (Harman Kardon Onyx Studio 8, JBL Go 3 Eco, JBL Clip 4 Eco y JBL Flip Essential 2).

Además, los JBL Xtreme 3 y Flip 6 cuentan con un embalaje sostenible, los auriculares JBL WAVE TWS tienen una caja de envío un 56% más pequeña que sus predecesores y un nuevo embalaje ecológico fabricado con papel reciclable y con impresión de tinta de soja. Pronto tendremos cables de alimentación sin PVC en nuestros productos Harman Kardon en EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) y también hemos lanzado recientemente InfinityLab, una nueva categoría de accesorios de alimentación ecológicos fabricados con un 90% de plástico reciclado.

-¿Qué papel juega el diseño en la sostenibilidad?

-Se podría decir que la sostenibilidad empieza en la concepción del producto. La integración de la sostenibilidad en el diseño de los productos depende en gran medida del uso de materiales reciclados, lo que supone un reto en sí mismo. Por ejemplo, en el caso de los JBL Go 3 Eco y Clip 4 Eco, los altavoces se han creado con hasta un 90% de plástico PCR y un 100% de tejido reciclado en la rejilla del altavoz. Eso reduce significativamente la cantidad de plástico virgen que se utiliza, al tiempo que reduce la huella de carbono global del producto.

El embalaje también tiene un papel importante en la sostenibilidad. Para nosotros, eso significa trabajar para reducir sus dimensiones y confiar en el papel con certificación FSC impreso con tinta de soja.

-¿Cuáles son los ejes de los últimos productos presentados por la compañía?

-En 2020 presentamos nuestro primer producto fabricado con plásticos PCR reciclados, el JBL Flip 5 Eco. Además de los Go 3 y Clip 4 que acabo de mencionar, el Onyx Studio 8 es el primer altavoz Harman Kardon que utiliza plásticos PCR para la carcasa. Las rejillas están hechas de botellas de PET recicladas y todo el material de embalaje está libre de bolsas de plástico y está hecho con papel certificado FSC y tinta de soja. Por último, también hemos facilitado la sustitución de la batería, lo que ayuda a prolongar el ciclo de vida del producto.

-¿Hacia qué aspectos u objetivos se encamina Harman? ¿A qué retos o campos dedica sus mayores esfuerzos en cuanto a innovación, diseño y, por supuesto, sostenibilidad?

-Nuestras principales áreas de innovación son la portabilidad, el aumento de la duración de las baterías y el incremento continuo del rendimiento y la adaptabilidad del audio. En cuanto a la sostenibilidad, nuestro objetivo a largo plazo, como comentaba, es llegar a ser neutros en carbono para 2040, lo que significa que tenemos que ser innovadores en nuestro enfoque para reducir nuestra huella de carbono desde el momento en que diseñamos nuestros productos hasta el final de su ciclo de vida. Por último, en cuanto al diseño, nuestro objetivo es seguir diseñando productos que combinen un alto rendimiento de audio con un bonito diseño.

-¿Qué cambios o tendencias percibe en general en el sector? ¿Qué cree que tanto ustedes como otros fabricantes podrían proponer a los usuarios en los próximos meses o años?

-Nuestro sector no deja de superar los límites para afrontar los problemas y adaptarse a la evolución del estilo de vida y los modos de escucha de los consumidores. Por ejemplo, con plataformas sociales como Tik Tok llegan nuevas formas de consumir música, y hoy la gente busca auriculares que se conecten a sus teléfonos de forma sencilla y sin problemas.

El audio 3D y la escucha inmersiva también están en auge y características como la monitorización del cuerpo y la mejora de la conversación están empezando a aparecer en el mercado de masas. Y, como hemos visto, la sostenibilidad es un tema clave que cada vez más marcas empiezan a reconocer, lo que se traduce en un aumento de las inversiones en el desarrollo de enfoques más sostenibles. En todas estas áreas, Harman es activa y está comprometida con el cumplimiento de nuestra misión: crear experiencias de audio que enriquezcan un estilo de vida saludable y sostenible.