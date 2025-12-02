Apple reorganiza su cúpula de inteligencia artificial en medio de una carrera tecnológica que parece ir perdiendo

Apple ha confirmado uno de los movimientos más significativos en su estructura directiva desde el lanzamiento de su estrategia de inteligencia artificial.

John Giannandrea, vicepresidente senior de Aprendizaje Automático y Estrategia de IA desde 2018, abandonará su cargo y permanecerá como asesor hasta su jubilación en la primavera de 2026, según anunció la compañía.

Su sucesor será Amar Subramanya, investigador de IA que hasta hace pocos meses ocupaba el puesto de vicepresidente corporativo de Inteligencia Artificial en Microsoft. Subramanya, que pasó 16 años en Google liderando la ingeniería del asistente Gemini antes de su incorporación a Microsoft en julio, reportará a Craig Federighi, responsable de software de Apple, y no directamente al consejero delegado Tim Cook como hacía Giannandrea. Este cambio sugiere una reorganización más amplia en la gestión de la IA dentro de la compañía.

Un relevo en un momento crítico

El movimiento llega en una coyuntura delicada para Apple. La empresa de Cupertino enfrenta una presión creciente para competir con gigantes tecnológicos como OpenAI, Google, Microsoft y Meta, que han invertido miles de millones de dólares en desarrollo de inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje avanzados.

Apple Intelligence, la respuesta de la compañía al auge de ChatGPT, ha tenido un arranque accidentado desde su lanzamiento en octubre de 2024. La funcionalidad de resumen de notificaciones generó titulares falsos que provocaron quejas formales de medios como la BBC, que denunció información errónea sobre el caso de Luigi Mangione y resultados deportivos anticipados incorrectamente.

El retraso indefinido de la versión mejorada de Siri, inicialmente prevista para abril de 2025 y ahora pospuesta hasta la primavera de 2026, ha intensificado las críticas. Según informó Bloomberg en mayo, cuando Federighi probó personalmente el nuevo Siri semanas antes del lanzamiento planeado, muchas de las funciones prometidas no funcionaban. El aplazamiento desencadenó demandas colectivas de compradores del iPhone 16 que esperaban un asistente potenciado por IA.

Estrategia diferenciada con resultados mixtos

Apple ha apostado por una filosofía distinta a la de sus competidores. Mientras empresas rivales construyen enormes centros de datos para procesar solicitudes de IA en la nube, Apple prioriza el procesamiento en el dispositivo mediante sus chips Apple Silicon, un enfoque centrado en la privacidad que evita la recopilación masiva de datos de usuarios. Las peticiones más complejas se gestionan mediante Private Cloud Compute, servidores que procesan información temporalmente y la eliminan de inmediato.

Esta estrategia presenta ventajas en protección de datos, pero también limitaciones técnicas. Los modelos que funcionan en dispositivos son más pequeños y menos capaces que los sistemas masivos que operan en centros de datos de la competencia. Además, la renuncia de Apple a recopilar grandes volúmenes de información real ha obligado a sus investigadores a entrenar modelos con datos sintéticos y licenciados, en contraste con los enormes repositorios que nutren los sistemas rivales.

Impacto en el mercado y nueva estructura

Pese a estos tropiezos, Apple mantiene su posición como segunda empresa cotizada más valiosa del mundo, con una capitalización de 4,2 billones de dólares, solo por detrás de Nvidia. Sus acciones han subido un 13% en 2025, superando a Amazon y Microsoft, aunque quedan lejos del 34% de Nvidia o el 65% de Alphabet, matriz de Google.

En su comunicado oficial, Tim Cook agradeció "el papel que John ha desempeñado en la construcción y el avance de nuestro trabajo en IA", un elemento que "ha sido central en la estrategia de Apple durante mucho tiempo, y nos complace dar la bienvenida a Amar al equipo de liderazgo de Craig y aportar su extraordinaria experiencia en IA a Apple".

Subramanya liderará áreas críticas como los Modelos de Fundación de Apple, la investigación en aprendizaje automático y la evaluación y seguridad de IA. El resto de la organización de Giannandrea se redistribuirá entre Sabih Khan y Eddy Cue para alinearla con estructuras similares.

La incorporación de un ejecutivo con profundo conocimiento de los sistemas de Google y Microsoft podría acelerar los avances de Apple en un sector donde cada mes de retraso amplía la ventaja de los competidores. La compañía ha comenzado negociaciones para integrar Gemini de Google, Perplexity y modelos de Anthropic en sus sistemas, además de la actual integración limitada con ChatGPT, una señal de la urgencia por cerrar la brecha tecnológica.