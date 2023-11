La inteligencia artificial protagoniza el encuentro anual de la comunidad de desarrolladores españoles Samsung Dev Spain

Un año más, la comunidad de desarrolladores españoles de Samsung, Samsung Dev Spain, se ha dado cita en el encuentro anual Samsung Dev Day.

Un evento al que han asistido más de 600 personas, presencialmente y por streaming, y que ha estado presentada por Brais Moure (@mouredev), desarrollador freelance, conocido por su trabajo como divulgador en redes sociales y creador de más de 40 apps de pequeña y gran escala.

La jornada, en la que se entregaron los Top Developers Awards 2023, contó con ponencias sobre las últimas tendencias en el sector y con la inteligencia artificial como protagonista destacada de los nuevos dispositivos de Samsung.

David Alonso, director de Mobility Business de Samsung Iberia, adelantó en la apertura los principales vectores de desarrollo sobre los que se apoyará la tecnología móvil de Samsung: inteligencia artificial Gauss, seguridad del entorno Knox y accesibilidad universal.

En el apartado institucional, Salvador Estevan, director general en funciones de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, destacó que “proyectos como la comunidad de desarrolladores que apadrina Samsung se alinean con la Agenda España Digital 2026, impulsando el conocimiento y la experiencia en áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad”.

Por su parte, Santiago Izquierdo, jefe de Tecnología y Plataformas de Samsung Iberia, repasó las bazas de los Samsung Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5 y Miguel Ángel Peces, Project Manager en el departamento de Servicios de Innovación de Samsung, explicó cómo desarrollar aplicaciones adaptadas a las nuevas características del Flip 5.

Acuerdo entre Samsung y la Universidad de Málaga sobre ciberseguridad

Desde el año 2020, Samsung y la Universidad de Málaga mantienen un acuerdo, ahora renovado, para la formación en ciberseguridad. Javier López Muñoz, director del Grupo de Investigación en Ciberseguridad NICS Lab y director de este nuevo curso, apuntó que en virtud de este nuevo acuerdo se "facilita el acceso a formación especializada y gratuita para 200 nuevos futuros especialistas en ciberseguridad”.

En declaraciones a ese diario, López Muñoz explicó que el grupo de investigación en ciberseguridad de la UMA, que se remonta a 1994, hace que tengan mucha “experiencia en proyectos de investigación y de innovación y colaboración con las empresas; entre ellas, surgió la oportunidad de colaborar con Samsung en esta formación porque Samsung llevaba varios años colaborando con otras materias, pero no en ciberseguridad".

Sobre el curso, su director explicó que este "programa innovador" tiene una duración 150 horas dividida en cinco módulos que ofrece a los desarrolladores "una primera toma de contacto con los fundamentos de este campo, ciberseguridad en sistemas operativos, en redes y en dispositivos hardware, con el tipo que los dispositivos que Samsung tiene en el mercado".

López Muñoz resaltó asimismo la importancia de la colaboración público-privada. "Entendemos que Samsung está haciendo una gran labor en lo que a Responsabilidad Social se refiere, en cuanto a la formación de alumnos y personal desocupado que tiene que mejorar su formación y sus capacidades para acceder al mercado de trabajo”.

Desde la compañía, Miguel Ángel Ruiz, Brand and Innovation Manager de Samsung Iberia, subrayó cómo “esta iniciativa abunda en la estrecha colaboración entre ambas entidades, con iniciativas como el Samsung Innovation Campus, donde se ha formado hasta la fecha a casi 700 jóvenes (con un elevado porcentaje de mujeres) dándoles la oportunidad de impulsar su capacitación tecnológica y mejorar su empleabilidad”.

Expertos en IA, ciberseguridad, accesibilidad y diseño

El Samsung Devs Spain contó con tres destacados expertos en las IA, ciberseguridad, accesibilidad y diseño: Laura Lacarra, Senior Technology Evangelist en Telefónica; Eduardo Sánchez Toril, CEO de AllPentesting y profesor de la Universidad de Córdoba, y Raúl Marín Calleja, Head Teacher y director del área de UX/UI Design en IMMUNE Technology Institute, que en sus ponencias han profundizado en la importancia de la IA y los desarrollos y oportunidades en materia de ciberseguridad.

Sánchez Toril reconoció en declaraciones a este diario que “la rama que más inquieta a la gente es la ciberinteligencia; vemos muchas noticias sobre fallos de seguridad en los que se vuelcan datos e información de personas porque se ha hackeado una web, ya sea a nivel de gobierno o de grandes empresas. Todo lo que tiene que ver con filtraciones preocupa”.

El profesor de la UCO asegura que siempre anima a “alumnos de FP a que estudien todo lo posible, que pasen a la superior, de ahí a la ingeniería... esta última te da la opción de optar a mejores trabajos, por eso siempre les digo que nunca se pongan techo”.

Sánchez Toril también insistió en la importancia de la ciberseguridad, no solo “cuando sufrimos un incidente. Hay miles de páginas web que, o no han pasado una auditoria o la han pasado muy liviana; por eso es importante invertir en ciberseguridad, para no ver esto que vemos a diario y que pensamos 'cómo es posible que ocurra a gobiernos o empresas con los presupuestos que manejan'. Y sucede porque no se le da importancia a la ciberseguridad hasta que no pasa algo".

Por eso, añadió, es esencial "ser proactivos: antes de que ocurra, hay que poner el parche y auditar una app; es mejor que ser reactivo, poner cámaras o rejas cuando ya me han robado. Con la necesidad de ahorrar costes, la ciberseguridad es una de las primeras partidas en las que recortan las empresas, aunque con la concienciación estamos consiguiendo que no lo sea”.

Premios Top Developer Awards

Durante el Samsung Dev Day 2023 se entregaron los premios Top Developer Awards 2023, que reconocen la labor de la comunidad de desarrolladores de software de Samsung en España y premian las mejores apps del año. La entrega de los galardones corrió a cargo de Nagore Bilbao, Innovation Services Project Manager de Samsung Iberia.

Las candidaturas ganadoras han sido evaluadas por un equipo técnico de la organización y elegidas por votación de los propios miembros de la comunidad Samsung Dev Spain.

La aplicación El Gourmet, de AMC Networks International, ha sido distinguida con el premio a la mejor aplicación en la categoría de Smart TV. Se trata del primer y único servicio bajo subscripción en España dedicado íntegramente a la alta cocina y gastronomía, que ofrece contenido sobre las creaciones de chefs de reputación internacional.

Mientras, Elemental Raiders, de Games for a Living, recibió el galardón en la categoría de Dispositivos Móviles. Este juego RPG se caracteriza por tener turnos con cartas coleccionables y ser gratuito. Combina la emoción de los TCG con la profundidad de la mecánica de los RPG.