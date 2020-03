Google suspende por completo su conferencia de desarrolladores Google I/O por el coronavirus

Google suspende por completo I/O, su conferencia de desarrolladores, que iba a celebrarse en mayo en Mountain View (California), por la pandemia del coronavirus. Hace un par de semanas había anulado las sesiones y encuentros presenciales, manteniendo solamente los eventos online. Ahora los ha cancelado todos.

"Debido a la preocupación por la salud y la seguridad de nuestros desarrolladores, empleados y comunidades locales", dice un comunicado en la web del evento, "y en línea con las últimas instrucciones de los condados del área de la Bahía de San Francisco, no celebraremos este año I/O, en ninguna modalidad".

El texto aclara que eso no implica que se vaya a romper el contacto o la colaboración con la amplia red de desarrolladores de todo el mundo que trabajan con Google, y concluye pidiendo a todos que se cuiden: "Seguiremos haciendo todo lo que podamos para ayudar a nuestras comunidades a estar a salvo, informadas y conectadas".

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)