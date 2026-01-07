Lenovo dibuja en CES 2026 el horizonte de una inteligencia artificial que acompaña al usuario entre todos sus dispositivos

Lenovo llegó a CES 2026 con un mensaje claro: la inteligencia artificial debe dejar de estar encerrada en dispositivos aislados para convertirse en una experiencia continua, contextual y verdaderamente personal.

En el Sphere de Las Vegas, la multinacional china presentó lo que definió como su mayor renovación tecnológica hasta la fecha, articulada en torno a una visión de IA híbrida (que combina procesamiento local, en servidores privados y en la nube) diseñada para adaptarse a cada usuario sin que este pierda nunca el control.

Motorola Qira

El anuncio estrella fue Lenovo y Motorola Qira, un superagente de inteligencia artificial que la compañía describe como un sistema de inteligencia ambiental personal.

Qira (que aparece bajo ese nombre en productos Lenovo y como Motorola Qira en dispositivos de la marca de telefonía) no es una aplicación más: es una capa de inteligencia que funciona de manera unificada a través de ordenadores portátiles, smartphones, tabletas y dispositivos portátiles.

Utiliza entradas multimodales (voz, texto, imagen) y construye una base de conocimiento personal para ofrecer asistencia contextual, coordinar tareas entre equipos y anticipar necesidades.

Todo ello, subrayó la compañía, bajo permisos explícitos del usuario y con capacidad de integrarse con servicios de terceros como Expedia Group para facilitar transiciones naturales entre actividades.

Ordenadores más inteligentes, diseñados junto a Intel

Lenovo amplió significativamente su gama de AI PC Aura Edition, desarrollados en colaboración con Intel y equipados con los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 3.

Esta línea, que combina aceleración de IA integrada con optimización dinámica del rendimiento, se extendió ahora a múltiples familias de productos.

Para profesionales

En el segmento profesional, los nuevos ThinkPad X1 y X1 2-in-1 Aura Edition ofrecen chasis ligeros y resistentes fabricados con materiales reciclados, pantallas de alta resolución calibradas para trabajos de precisión y funciones de seguridad potenciadas por IA, como detección de presencia y bloqueo automático. La versión convertible incorpora bisagra de 360 grados y soporte para lápiz activo.

Para creadores y usuarios avanzados

La serie Yoga Aura Edition, pensada para creadores y usuarios avanzados, incluye diseños ultraligeros con pantallas OLED PureSight de alta fidelidad de color.

Entre sus funciones destacan los Smart Modes, que ajustan automáticamente el rendimiento según seis escenarios (trabajo, creación, reuniones, gaming, entretenimiento y aprendizaje); Smart Share, que permite transferencias instantáneas de contenido entre dispositivos Lenovo y Motorola; y Smart Care, un sistema de soporte técnico proactivo con acceso directo a especialistas de la compañía.

El modelo insignia, el Yoga Pro 9i Aura Edition (16 pulgadas), está orientado a profesionales creativos e incorpora hasta procesadores Intel Core Ultra 9 Series 3, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 con arquitectura Blackwell, y una pantalla Tandem OLED de 3,2K con mayor brillo, durabilidad y eficiencia energética.

Su chasis ha sido rediseñado para mejorar la refrigeración y la ergonomía, e incluye el Force Pad, una superficie que funciona tanto como touchpad tradicional como tableta de dibujo cuando se usa con el lápiz Yoga Pen Gen 2 con tecnología Wacom.

Sobremesa

Lenovo también renovó su línea de sobremesa con el Yoga AIO i Aura Edition, un ordenador todo en uno con pantalla OLED de 32 pulgadas en resolución 4K, sistema de iluminación ambiental que se sincroniza con el contenido en pantalla y notificaciones visuales personalizables, procesadores Intel Core Ultra y GPU dedicada opcional. Su diseño minimalista con peana metálica y gestión integrada de cables refuerza su vocación de equipo para estudios creativos.

En formato compacto, el Yoga Mini i ofrece rendimiento de sobremesa en un chasis cilíndrico de apenas 0,65 litros y 600 gramos, con altavoz y micrófono integrados, acelerómetro con sensor táctil para interacciones intuitivas y lector de huellas dactilares.

Su capacidad de detectar presencia mediante señales Wi-Fi le permite encenderse automáticamente e informar al usuario de correos y notificaciones mediante pulsos de luz.

Entornos corporativos

Para entornos corporativos, el ThinkCentre X AIO Aura Edition presenta un formato de pantalla vertical ampliado (16:18) pensado para productividad, con funciones de IA para colaboración como encuadre automático, reducción de ruido y optimización de videollamadas.

IdeaPad

La gama IdeaPad se actualiza con nuevos procesadores Intel, AMD y Snapdragon según configuración, modelos convertibles con entrada por lápiz y pantallas táctiles mejoradas, enfocados a estudiantes, creadores emergentes y usuarios domésticos.

Conceptos que anticipan el futuro

Lenovo dedicó una parte importante de su presentación a pruebas de concepto que anticipan nuevas direcciones en diseño, interacción y computación personal.

El ThinkPad Rollable XD Concept es un dispositivo con pantalla enrollable que se expande verticalmente para ofrecer más espacio de trabajo, pasando de 13,3 a casi 16 pulgadas. Incluye además una pantalla exterior orientada hacia el mundo para notificaciones y colaboración, proponiendo un nuevo paradigma para la multitarea móvil.

En gaming competitivo, el Legion Pro Rollable Concept cuenta con una pantalla que se despliega horizontalmente desde ambos extremos mediante un diseño de doble motor, permitiendo pasar de un formato portátil a uno más cercano a un monitor de competición.

Las Lenovo AI Glasses Concept son gafas inteligentes que se conectan de forma inalámbrica a un smartphone o PC para visualizar contenido, recibir asistencia de IA y controlar dispositivos, orientadas a productividad sin uso de las manos y experiencias multimedia.

El Smart Sense Display Concept actúa como hub inteligente capaz de conectar simultáneamente móvil, tableta y PC, ofreciendo interacción por gestos, voz y proximidad como centro de control del ecosistema personal.

Project Kubit, el concepto de hub personal de IA, integra dos estaciones de trabajo ThinkStation PGX con tecnología NVIDIA Grace Blackwell y funciona como "nube personal" para ejecutar modelos de inteligencia artificial avanzados, permitiendo análisis complejos, automatización y aplicaciones de IA locales de alto rendimiento.

Infraestructura empresarial para IA

En el ámbito corporativo, Lenovo presentó su cartera más completa de servidores optimizados para inferencia de IA, diseñados para llevar capacidades avanzadas a centros de datos, entornos híbridos y el edge.

El ThinkSystem SR675i está orientado a cargas de trabajo de gran escala y es capaz de ejecutar modelos de lenguaje grandes completos. El ThinkSystem SR650i es un servidor escalable con alta densidad de GPU. El ThinkEdge SE455i, compacto y resistente, está diseñado para entornos industriales, comerciales y de telecomunicaciones, con funcionamiento garantizado entre -5°C y 55°C.

Estos equipos se integran con Lenovo Hybrid AI Advantage y los nuevos Lenovo Agentic AI Services, que permiten a las empresas diseñar, desplegar y gestionar agentes de IA personalizados en solo 90 días.

La compañía también anunció la AI Cloud Gigafactory desarrollada junto a Nvidia, destinada a acelerar la puesta en marcha de cargas de trabajo de IA a gran escala mediante infraestructura preintegrada que incluye el superordenador Nvidia Vera Rubin NVL72, reduciendo el tiempo hasta el primer token en modelos de billones de parámetros.

Colaboraciones en deporte y entretenimiento

Lenovo reforzó su papel como socio tecnológico oficial del Mundial de Fútbol 2026 con Football AI Pro, una plataforma capaz de analizar millones de datos y ofrecer visualizaciones en tiempo real para analistas, entrenadores y jugadores.

La herramienta orquesta múltiples agentes de IA para procesar más de 2.000 métricas diferentes y permite a los analistas comparar patrones de equipo mediante clips de vídeo y avatares 3D. También anunció nuevas experiencias para aficionados, como vistas de árbitro con IA, navegación inteligente en estadios y creación automática de resúmenes personalizados.

En paralelo, la compañía amplió su colaboración con Fórmula 1, incorporando su tecnología de refrigeración líquida Lenovo Neptune para optimizar la infraestructura de alto rendimiento utilizada en la producción de retransmisiones globales que llegan a más de 820 millones de espectadores.

Motorola, por su parte, acompañó el evento con la presentación de sus nuevos smartphones insignia -el Motorola Razr Fold, con formato plegable y pantalla de 8,1 pulgadas, y el Motorola Signature, con cuatro cámaras de 50 megapíxeles y siete años de actualizaciones garantizadas- integrados en el ecosistema Qira.

Con este despliegue, Lenovo reafirma su apuesta por un ecosistema de inteligencia artificial híbrida que conecta dispositivos personales, infraestructura empresarial y servicios inteligentes para ofrecer experiencias más intuitivas, fluidas y verdaderamente adaptadas a cada usuario.