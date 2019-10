Sin necesidad de ir al Louvre y sin cristal: la realidad virtual 'acerca' a la 'Mona Lisa'

La Mona Lisa de Leonardo da Vinci es uno de los cuadros más conocidos del mundo. No en vano es la principal atracción del Museo del Louvre, un espacio colosal al que llegan cada año millones de turistas de todo el mundo sólo para contemplar este pequeño cuadro.

Pero no es fácil acercarse a la Gioconda. Están el cordón de seguridad, el cristal blindado y, sobre todo, las legiones de visitantes con cámaras, palos selfie y otros accesorios que se agolpan para llevarse una prueba gráfica de que han estado allí, ante la Mona Lisa, que no frente a ella. Si pasan por París y visitan el Louvre, párense a mirarla. A mirarla de verdad. Así comprobarán que, aparte de famosa, es también una de las pinturas más hermosas y cautivadoras de la Historia.

La obra cumbre de Leonardo da Vinci no está incluida, sin embargo, en la gran exposición que ha organizado el Louvre para celebrar el quinto centenario de la muerte del artista italiano.

Pero la ocasión sí ha servido al museo para estrenar una experiencia que permite disfrutar de la obra de un modo diferente gracias a la realidad virtual. Y, lo que es más interesante para quienes no puedan ir a París a mirarla directamente a los ojos, es una aplicación que se puede descargar en casa.

El proyecto lleva por título Mona Lisa: Beyond the Glass (Mona Lisa: más allá del cristal) y es la primera iniciativa de realidad virtual que desarrolla el Louvre (en colaboración con la empresa Emissive VR y la tecnológica HTC). Beyond the Glass, explican sus responsables, aprovecha los últimos hallazgos de los científicos que investigan las innovaciones artísticas de Leonardo y sus técnicas pictóricas y los hace reales (o, más bien, virtualmente reales).

Beyond the Glass está disponible para los visitantes de la exposición sobre Da Vinci en París y también puede descargarse desde esta web de HTC.

Regreso a su sala habitual

En las últimas semanas La Gioconda ha sido también noticia por su regreso a su emplazamiento habitual en la Sala de los Estados, tras tres meses expuesta en la Galería Medici por obras de restauración. Por la Sala de los Estados han pasado en los últimos 15 años más de 100 millones de visitantes que, según el Louvre, contemplan la obra de Leonardo durante 50 segundos de media.

Las obras en la Sala de los Estados buscaban mejorar la visibilidad del cuadro, facilitar la circulación de los visitantes en la sala y rehabilitar el conjunto de la habitación. El Louvre ha instalado un nuevo cristal protector para la Mona Lisa, "más transparente", antirreflectante y a prueba de balas (el cuadro lleva tras un cristal de seguridad desde los 50, cuando un visitante lo dañó con ácido).

Además, los visitantes dispondrán de más información para descifrar la pintura de Da Vinci. Ahora La Gioconda mira a Las bodas de Caná de Veronese y está acompañada por La coronación de espinas de Tiziano y otras obras del Renacimiento veneciano.

El principal cambio en la reforma es el color de la pared, según explicó el conservador jefe del departamento de pintura del museo Vincent Delieuvin: "Se ha pasado de una sala con un fondo ocre-amarillo a una con un azul noche profundo, lo que hace que los cuadros sean los protagonistas". La reforma busca además mejorar la experiencia de los visitantes, que deberán hacer cola para acercarse al cuadro.