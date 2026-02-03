La NASA aplaza Artemis II, la misión tripulada a la Luna, tras una fuga de combustible en el ensayo

La misión tripulada de la NASA Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.

La NASA ha informado del aplazamiento de la misión, y apunta ahora a marzo "como primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II", en la que irán cuatro astronautas en un viaje durante el que orbitarán el satélite antes de regresar a la Tierra.

Los astronautas abandonan la cuarentena Los cuatro integrantes de la misión han abandonado la cuarentena que comenzaron el pasado 23 de enero después del aplazamiento. La cuarentena es un proceso por el que pasan todos los astronautas antes de cada misión tripulada al espacio, para evitar que una enfermedad retrase el lanzamiento. El comandante estadounidense, Reid Weisman, ha indicado en la red social X que volverán este miércoles a los entrenamientos para prepararse para el viaje. Los otros integrantes de la misión son el piloto de la NASA Victor Glover, que se convertirá en el primer afroamericano en viajar a la Luna, y los especialistas de la NASA Christina Koch y de la agencia espacial de Canadá, Jeremy Hansen, que serán la primera mujer y el primer canadiense en viajar al satélite, respectivamente.

El ensayo en frío de la misión

La NASA comenzó el lunes un ensayo en frío de la misión a pesar de las bajas e inusuales temperaturas que están azotando el Estado de Florida, con el objetivo de definir la fecha oficial del lanzamiento de la misión.

Este ensayo general con agua consistía en una prueba de prelanzamiento para alimentar el cohete y estaba programada y diseñada para identificar cualquier problema y resolverlo antes de intentar el lanzamiento real, informó la NASA, que ha precisado que se cargó con éxito el propelente criogénico en los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial y se envió un equipo a la plataforma de lanzamiento para cerrar la nave Orión y se vació el cohete de forma segura.

Fuga de combustible, reajustes y fallos de comunicación

Según la agencia espacial estadounidense, los ingenieros superaron varios desafíos durante los dos días de prueba y cumplieron con muchos de los objetivos previstos. Ha señalado que para que los equipos puedan revisar los datos y realizar un segundo ensayo general, la NASA ahora prevé marzo como la fecha más temprana posible para el lanzamiento.

La agencia espacial inició la cuenta atrás de este ensayo el pasado sábado y, durante la jornada del lunes, los ingenieros monitorizaron el impacto del frío en el Centro Espacial Kennedy en los sistemas e implementaron procedimientos para garantizar la seguridad del hardware.

Las nuevas posibles fechas de lanzamiento Las nuevas oportunidades de lanzamiento de Artemis II serán entre el 7 y el 11 de marzo. Habrá cinco oportunidades de lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida): 7 de marzo a las 02:29 (horario español)

8 de marzo a las 02:57

9 de marzo a las 04:56

10 de marzo a las 04:52

11 de marzo a las 05:48

Retraso en las operaciones y fugas de hidrógeno líquido

Las bajas temperaturas en la zona provocaron sin embargo un retraso en las operaciones de repostaje, ya que se tardó en alcanzar temperaturas aceptables en algunas partes antes de iniciar las operaciones de carga de propelente.

Durante el llenado del tanque, los ingenieros tuvieron además que dedicar varias horas a solucionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz utilizada para dirigir el propelente criogénico a la etapa central del cohete, ha explicado la NASA, que ha detallado que para resolverlo se detuvo el flujo de hidrógeno líquido a la parte central.

La agencia ha informado de que, además de la fuga de hidrógeno líquido, una válvula asociada con la presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orión, que había sido recientemente reemplazada, necesitó ser apretada de nuevo, por lo que las operaciones de cierre se demoraron más de lo previsto.

Regreso a la Luna más de medio siglo después

El frío, que afectó a varias cámaras y otros equipos, no impidió las actividades del ensayo general en húmedo, pero sí habría requerido atención adicional el día del lanzamiento, ha asegurado la NASA, que precisa que los ingenieros han estado solucionando problemas de interrupción de los canales de comunicación de audio entre los equipos de tierra durante las últimas semanas previas a la prueba, y que varias interrupciones se volvieron a repetir durante el ensayo general.

"Con marzo como posible ventana de lanzamiento, los equipos revisarán completamente los datos de la prueba, mitigarán cada problema y volverán a las pruebas antes de establecer una fecha de lanzamiento oficial", ha aseverado la NASA, que ha reiterado que la seguridad de la tripulación "seguirá siendo la máxima prioridad" para garantizar que los cuatro astronautas "regresen a casa al final de su misión".

La segunda misión Artemis es continuación de la primera (que orbitó también la Luna pero sin tripulación) para continuar probando las capacidades de la nave espacial Orión y de su Módulo de Servicio Europeo, equipado con sistemas de soporte vital para mantener a la tripulación segura y saludable, en lo que será el regreso del hombre a la Luna más de medio siglo después (aunque no pisen el satélite), en un viaje que se prolongará durante diez días.