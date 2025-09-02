Oppo presenta el reloj Watch X2 Mini y el tablet Pad SE para ampliar su ecosistema de dispositivos

Oppo ha anunciado durante la presentación de la serie Reno 14 el lanzamiento de otros dos nuevos dispositivos: el reloj inteligente Watch X2 Mini y el tablet Pad SE.

Ambos productos buscan reforzar el ecosistema de la marca china ofreciendo alternativas en segmentos de precio accesible con conectividad integrada entre dispositivos.

Oppo Watch X2 Mini: diseño compacto con funciones de salud

El Watch X2 Mini es la apuesta de Oppo por los relojes inteligentes compactos, incorporando una pantalla circular de 1,32 pulgadas en un diseño que combina elementos tradicionales de relojería con funcionalidades inteligentes.

El dispositivo está disponible en una versión Glimmer Gold que incluye caja y corona de acero inoxidable con baño de oro de 18 quilates.

El reloj cuenta con certificación de resistencia al agua IP68 y 5ATM, lo que permite su uso durante actividades acuáticas como la natación. Los usuarios pueden personalizar las esferas del reloj mediante fotografías o vídeos almacenados en el teléfono móvil.

Oppo Watch X2 Mini

Funciones de fitness y salud

El dispositivo integra más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo 11 opciones profesionales que ofrecen métricas detalladas.

En el modo de carrera, el reloj proporciona datos sobre tiempo de contacto con el suelo, longitud de zancada y equilibrio entre piernas, información útil para corredores que buscan mejorar su técnica.

Entre las nuevas funciones destaca la Evaluación de quema de grasa, que mantiene al usuario informado sobre su frecuencia cardíaca para optimizar la quema de calorías durante el ejercicio.

El reloj también incluye detección automática de ciertos tipos de ejercicio.

En el ámbito de la salud, el Watch X2 Mini realiza seguimiento continuo de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre.

Su sistema de monitorización del sueño utiliza un algoritmo para detectar posibles riesgos de apnea del sueño.

A eso suma detección de caídas y seguimiento del ciclo menstrual.

El dispositivo introduce la función Evaluación de mente y cuerpo, que analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca, niveles de actividad y factores del estilo de vida para ofrecer información sobre fatiga física y estado emocional. Esta función incluye recomendaciones de técnicas de relajación y ejercicios de respiración.

Autonomía y sistema operativo

El Watch X2 Mini utiliza una arquitectura de doble motor que combina los chipsets Snapdragon W5 y BES2800BP. Este sistema alterna dinámicamente entre Wear OS completo en Modo Inteligente y un sistema RTOS más eficiente según las necesidades de uso.

Esta configuración permite una autonomía de hasta 60 horas en Modo Inteligente y hasta 7 días en Modo de ahorro de energía.

El dispositivo es compatible con carga rápida Watch VOOC Flash Charging, que proporciona un día de uso con 10 minutos de carga.

El reloj funciona con Wear OS by Google e incluye aplicaciones como YouTube Music para reproducción offline, Google Wallet para pagos y Google Maps para navegación. Próximamente recibirá soporte para el asistente de inteligencia artificial Gemini de Google.

Oppo Pad SE

Oppo Pad SE: tablet familiar con pantalla antirreflejo

Por su parte, el tablet Pad SE es un dispositivo multifuncional dirigido tanto al entretenimiento familiar como a la productividad básica.

Con un grosor de 7,39 mm, integra una batería de 9.340 mAh que proporciona hasta 11 horas de reproducción de vídeo continuo o 80 horas de reproducción de música.

Pantalla y características visuales

El tablet incorpora una pantalla LCD de 11 pulgadas con tecnología Eye-Care y brillo máximo de 500 nits.

Su característica principal es el acabado mate antirreflejo, que utiliza grabado a nivel nanométrico para eliminar el 97% de las interferencias lumínicas, proporcionando una experiencia visual similar al papel.

La pantalla cuenta con certificaciones TÜV Rheinland en las categorías Reflection Free, Paper Like Display, Low Blue Light y Flicker-Free.

Para uso familiar, incluye un Modo infantil personalizado que permite a los padres controlar el tiempo de uso y el acceso a aplicaciones desde la pantalla de inicio.

Oppo Pad SE

Conectividad y funciones de productividad

El Pad SE integra el asistente de inteligencia artificial Gemini de Google, que permite mantener conversaciones naturales, generar ideas y realizar traducciones en tiempo real en aplicaciones como Gmail, YouTube y Maps.

También incluye el Asistente de IA para Notas y Documento inteligente de Oppo para organización de contenido.

En conectividad, destaca la función O+ Connect para compartir archivos entre dispositivos y Communication Sharing, que permite a la tableta utilizar la red móvil y GPS del teléfono emparejado automáticamente cuando ambos dispositivos están próximos.

La función de Duplicación de pantalla muestra las notificaciones del móvil directamente en la tableta, mientras que el sistema de arrastrar y soltar facilita la transferencia de archivos entre dispositivos para edición de contenido en la pantalla de mayor tamaño.

Gestión energética

El tablet incluye un Modo de ahorro de energía inteligente que apaga automáticamente el dispositivo tras 7 días de inactividad.

Según Oppo, el dispositivo mantiene suficiente carga para encenderse instantáneamente incluso después de 800 días en reposo. La carga se realiza mediante tecnología SuperVOOC de 33 W.

La empresa indica que el Pad SE ha superado pruebas de fluidez durante 36 meses, garantizando un rendimiento estable a largo plazo.

Precios y disponibilidad