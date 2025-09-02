Oppo Reno14: inteligencia artificial y fotografía avanzada en un smartphone ultradelgado con gran autonomía

Oppo ha presentado en Madrid su nueva serie Reno 14, conformada por tres modelos -Reno 14, Reno 14 F y Reno 14 FS- con los que la tecnológica busca consolidar su posición en la competida gama media-alta del mercado español.

La propuesta de la marca china, que llega solo unos meses después del lanzamiento de la serie Reno 13, combina un diseño ultrafino con prestaciones fotográficas avanzadas y una batería de gran capacidad, que completa con un amplio conjunto de herramientas potenciadas por inteligencia artificial que prometen reforzar tanto la creatividad como la productividad en el uso cotidiano.

Diseño premium inspirado en la estética Mermaidcore

La identidad visual constituye, como es habitual en la gama Reno, uno de los elementos más destacados de esta nueva generación.

El denominado Iridescent Mermaid Design introduce un acabado brillante con reflejos cambiantes que busca evocar la cola de las sirenas y que es resultado de un sofisticado proceso de fabricación que combina hasta doce capas de recubrimiento con texturas ópticas microscópicas de alta precisión.

El modelo Reno 14, disponible en los colores Opal White y Luminous Green, presenta una trasera de vidrio moldeado en una sola pieza y un marco fabricado en aluminio de grado aeroespacial.

Los modelos Reno 14 F y FS amplían la paleta cromática con opciones como Opal Blue y adoptan un formato ligeramente más compacto.

Serie Oppo Reno14

Durabilidad

La serie completa cuenta con certificación de resistencia IP66, IP68 e IP69, lo que garantiza protección efectiva contra el polvo, el agua y chorros de agua a alta presión.

Oppo ha reforzado también la durabilidad del puerto USB mediante un recubrimiento anticorrosión de platino, una medida orientada a prolongar la vida útil del dispositivo.

Pantallas de alta definición pensadas para el uso diario

El Reno 14 integra una pantalla Amoled plana de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz, diseñada para ofrecer nitidez y fluidez óptimas incluso en condiciones de alta luminosidad exterior, gracias a un brillo máximo de 1.200 nits.

La pantalla incorpora las funciones Splash Touch y Glove Mode, que permiten la interacción táctil con las manos mojadas o mediante guantes, una característica especialmente útil en situaciones cotidianas adversas.

Serie Oppo Reno14

Los modelos Reno 14 F y FS equipan paneles de 6,57 pulgadas con tasa de refresco adaptativa, proporcionando una experiencia visual igualmente fluida durante el uso de aplicaciones, navegación web y sesiones de juego.

Sistema fotográfico potenciado por inteligencia artificial

El Reno 14 incorpora un sistema de triple cámara trasera que incluye un sensor principal Sony IMX882 de 50 MP con estabilización óptica de imagen, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3.5x.

La cámara frontal, también de 50 MP, está optimizada para selfies de alta calidad y videollamadas nítidas.

Los modelos Reno 14 F y FS ofrecen una configuración con cámara principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP, sensor macro de 2 MP y cámara frontal de 32 MP.

Triple flash para una iluminación perfecta

Una innovación destacada del Reno 14 es su sistema de triple flash.

Las cámaras principal y ultra gran angular utilizan unidades de doble flash para proporcionar iluminación superior en distancias cortas, resultando especialmente efectivo en entornos con poca luz o eventos como conciertos.

La tercera unidad corresponde a un flash de enfoque dedicado exclusivamente a la cámara teleobjetivo, una solución tecnológica propia de Oppo.

Serie Oppo Reno14

Este sistema de flash alcanza un nivel de brillo hasta diez veces superior al de la generación anterior, garantizando una iluminación eficaz del sujeto incluso al utilizar zoom.

Los modelos Reno 14 F y FS integran un sistema de doble flash que duplica el brillo respecto a la generación previa.

Funciones avanzadas de fotografía computacional

La función Livephoto evoluciona hacia Livephoto Pro, ofreciendo imágenes dinámicas con resolución 2K para cada foto de portada.

Entre sus novedades se incluyen AI Flash Livephoto, Livephoto 3.5x y Snapshot Livephoto, desarrolladas mediante la tecnología Dual Exposure Fusion, que permite compartir el contenido directamente en plataformas como Instagram o Tik Tok.

La herramienta Livelog facilita la creación de microvídeos sin necesidad de procesos de edición complejos.

La función AI Perfect Shot permite corregir expresiones faciales no deseadas, ojos cerrados o cabellos que cubren el rostro, escaneando automáticamente las fotos del usuario para localizar imágenes de referencia y generar diferentes expresiones que faciliten la sustitución.

Esta capacidad se suma a las herramientas de edición con IA ya existentes, como AI Eraser 2.0, que elimina personas u objetos no deseados de las fotografías con un simple toque.

Serie Oppo Reno14

El editor avanzado potenciado por IA incorpora además estas otras herramientas:

AI Recompose: ajusta automáticamente proporciones, recorta y corrige imágenes solucionando distorsiones y aplicando filtros.

ajusta automáticamente proporciones, recorta y corrige imágenes solucionando distorsiones y aplicando filtros. AI Eraser: para el borrado de objetos.

para el borrado de objetos. AI Reflection Remover: para la eliminación de reflejos en superficies cristalinas.

para la eliminación de reflejos en superficies cristalinas. AI Clarity Enhancer: utiliza inteligencia artificial para mejorar los detalles tras recortar una imagen.

utiliza inteligencia artificial para mejorar los detalles tras recortar una imagen. AI Unblur: para la recuperación de nitidez en fotografías desenfocadas.

En el apartado de vídeo, el Reno 14 graba contenido en 4K HDR con mejoras de color y audio potenciadas por IA para obtener resultados de calidad profesional.

Integración completa con Google Gemini

La serie Reno 14 ejecuta ColorOS 15, la capa de personalización de Oppo sobre Android, que incluye numerosas funciones de inteligencia artificial diseñadas para simplificar las tareas cotidianas.

La integración nativa con Google Gemini permite emplear comandos de voz para resumir documentos, extraer información de tutoriales de YouTube o crear eventos y notas directamente en las aplicaciones de Oppo.

Entre las funciones exclusivas más relevantes se encuentran:

AI Mind Space: centraliza y organiza notas, artículos y contenidos guardados.

centraliza y organiza notas, artículos y contenidos guardados. AI Call Assistant y AI Call Translator: capaces de transcribir y traducir llamadas en tiempo real.

capaces de transcribir y traducir llamadas en tiempo real. AI VoiceScribe: genera subtítulos y resúmenes automáticos durante reuniones y videollamadas.

genera subtítulos y resúmenes automáticos durante reuniones y videollamadas. AI Translate: ofrece interpretación simultánea mediante la cámara o en pantalla dividida para clases, conferencias o documentos.

A eso se suma la herramienta O+ Connect, que permite transferir fotos, vídeos y archivos entre dispositivos Android e iOS sin pérdida de calidad, incluyendo el formato Livephotos.

Serie Oppo Reno14

Rendimiento optimizado y autonomía extendida

El modelo Reno 14 utiliza el procesador MediaTek Dimensity 8350, que ofrece un rendimiento un 20% superior y un consumo energético un 30% menor en comparación con la generación anterior.

Su GPU mejora el desempeño gráfico en un 60%, mientras que la NPU 780 multiplica por 3,3 la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial.

Los modelos Reno 14 F y FS integran el Snapdragon 6 Gen 1, buscando un equilibrio óptimo entre potencia y eficiencia energética.

Batería

Toda la gama comparte una batería de 6.000 mAh con las siguientes especificaciones de autonomía:

Reno 14: proporciona hasta 2,25 días de uso típico con carga rápida de 80 W que alcanza el 100% en 48 minutos.

proporciona hasta 2,25 días de uso típico con carga rápida de 80 W que alcanza el 100% en 48 minutos. Reno 14 F y FS ofrecen hasta 2 días de autonomía con carga rápida de 45 W que completa la carga en 79 minutos.

Refrigeración

Para sesiones prolongadas de uso intensivo, Oppo incorpora sistemas de refrigeración avanzada en todos los modelos mediante cámaras de vapor (VC).

El Reno 14 cuenta específicamente con un sistema de refrigeración AI Nano Dual-Drive y tecnologías como AI HyperBoost 2.0 para mantener la fluidez durante el uso intensivo.

Conectividad inteligente y experiencia optimizada

La serie Reno 14 estrena la última versión de Oppo AI LinkBoost 3.0, diseñada para proporcionar un rendimiento de red más potente y estable en cualquier situación.

Mediante un diseño de antena mejorado y optimizaciones exclusivas, AI LinkBoost 3.0 analiza inteligentemente el rendimiento de la red, cambia automáticamente a la alternativa más rápida disponible y prioriza los datos más importantes, garantizando una conexión fluida y fiable incluso en redes saturadas.

Los motores Trinity Engine y Luminous Rendering Engine aseguran un rendimiento estable y animaciones fluidas en toda la experiencia de usuario.

Todos los modelos de la serie Reno 14 recibirán cinco actualizaciones principales de ColorOS, garantizando soporte a largo plazo.

Serie Oppo Reno14

Una propuesta integral

Oppo busca ofrecer con la serie Reno 14 una apuesta integral que combina diseño cuidado, capacidades fotográficas versátiles y herramientas de productividad avanzadas, dirigida a usuarios que buscan un dispositivo que les acompañe tanto en momentos de ocio como en jornadas de trabajo.

La integración nativa de Google Gemini, junto con las soluciones de inteligencia artificial desarrolladas por Oppo, convierten estos dispositivos en herramientas versátiles, adaptadas para quienes combinan creatividad y eficiencia.

Precios y disponibilidad

La serie Oppo Reno 14 ya está disponible en España, con estos precios:

Oppo Reno 14: Luminous Green y Opal White con 12 GB + 512 GB, por 649 euros.

Luminous Green y Opal White con 12 GB + 512 GB, por 649 euros. Oppo Reno 14: Luminous Green y Opal White con 12 GB + 256 GB, por 599 euros.

Luminous Green y Opal White con 12 GB + 256 GB, por 599 euros. Oppo Reno 14 FS: Luminous Green y Opal Blue con 12 GB + 512 GB, por 449 euros.

Luminous Green y Opal Blue con 12 GB + 512 GB, por 449 euros. Oppo Reno 14 F: Luminous Green y Opal Blue con 8 GB + 256 GB por 399 euros.

Oferta de lanzamiento

En la web de Oppo, hasta el 30 de septiembre, los usuarios podrán adquirir la mayor capacidad de memoria con descuento:

Oppo Reno 14 de 12 GB + 512 GB por 599 euros.

de 12 GB + 512 GB por 599 euros. Oppo Reno 14 FS de 12 GB + 512 GB por 399 euros.

Además, con la compra de cualquier dispositivo de la serie Reno 14, los usuarios recibirán de regalo una funda y una batería externa de 10.000 mAh con carga rápida de 22.5 W, valorados en 79,80 euros, hasta agotar existencias.