Samsung presenta su ecosistema de audio para 2026 con nuevas barras de sonido y altavoces WiFi

Samsung Electronics ha anunciado su nueva gama de dispositivos de audio para 2026, una línea que la compañía presentará oficialmente durante el CES de Las Vegas.

La propuesta incorpora mejoras en calidad sonora, nuevas configuraciones multidispositivo y un rediseño de sus altavoces WiFi, con el objetivo de reforzar su ecosistema doméstico de sonido.

Según la empresa, esta actualización continúa la estrategia desarrollada en la última década por Samsung Audio Lab, su centro de ingeniería acústica en California, que ha impulsado la evolución de sus barras de sonido y sistemas inalámbricos.

Nuevas barras de sonido de la serie Q

La gama 2026 de barras de sonido de la serie Q introduce varias novedades orientadas a mejorar la experiencia cinematográfica en el hogar.

HW‑Q990H

El modelo más avanzado, la HW‑Q990H, incorpora por primera vez la tecnología Sound Elevation, que desplaza los diálogos hacia el centro de la pantalla para lograr una reproducción más natural. También añade Auto Volume, un sistema que mantiene un nivel de volumen uniforme entre distintos contenidos y canales.

Este modelo integra un sistema de 11.1.4 canales compuesto por una barra principal 7.0.2, altavoces traseros 4.0.2 y un subwoofer activo compacto con doble driver de 8 pulgadas.

La compañía destaca que los canales ascendentes y el ajuste mediante inteligencia artificial amplían el campo sonoro para aproximarlo al de instalaciones profesionales de cine en casa.

HW‑QS90H

Otra incorporación destacada es la barra de sonido todo en uno HW‑QS90H. Su diseño, denominado Convertible Fit, permite instalarla tanto en pared como sobre una superficie horizontal.

Incluye un sensor giroscópico que adapta automáticamente la distribución de los canales según la orientación del dispositivo.

El sistema, de 7.1.2 canales y 13 controladores -nueve de ellos de amplio rango-, integra un módulo Quad Bass Woofer que proporciona graves profundos sin necesidad de un subwoofer independiente.

Altavoces Music Studio: ampliación del ecosistema WiFi

Junto a las barras de sonido, Samsung ha presentado dos nuevos altavoces WiFi: Music Studio 5 y Music Studio 7.

Ambos modelos comparten un diseño basado en un concepto de puntos creado por el diseñador Erwan Bouroullec, inspirado en símbolos universales vinculados a la música y el arte.

Music Studio 7

El Music Studio 7 (LS70H) es el modelo más avanzado de la serie. Ofrece sonido espacial 3.1.1 mediante altavoces frontales, laterales y superiores, y utiliza la tecnología Audio Lab Pattern Control para reducir la superposición de señales y mejorar la direccionalidad.

Incorpora control dinámico de graves mediante IA, audio de alta resolución de hasta 24 bits/96 kHz y un supertweeter capaz de ampliar el rango de frecuencia hasta 35 kHz.

Puede funcionar como altavoz independiente o integrarse en configuraciones estéreo y envolventes mediante Q‑Symphony. Estará disponible en blanco y negro.

Music Studio 5

El Music Studio 5 (LS50H), por su parte, está orientado a espacios donde el diseño es un elemento relevante. Su formato compacto recuerda a piezas expositivas de galería.

Incluye un woofer de 4 pulgadas y dos tweeters con guía de ondas integrada, además de control dinámico de graves por IA. Ofrece conectividad WiFi, servicios de streaming, control por voz y Bluetooth mediante Samsung Seamless Codec.

Q‑Symphony y conectividad ampliada

La compañía ha anunciado también una evolución de Q‑Symphony, su tecnología que permite la integración de televisores, barras de sonido y altavoces WiFi en un único ecosistema de audio.

En su versión de 2026, los usuarios podrán vincular hasta cinco dispositivos simultáneamente.

El sistema analiza la distribución de la habitación y la ubicación de cada equipo para optimizar la asignación de canales, con el objetivo de mejorar la claridad de los diálogos y la precisión del sonido envolvente.

La conectividad WiFi y la aplicación SmartThings continúan siendo elementos centrales del ecosistema. A través de la app, los usuarios pueden gestionar ajustes de sonido, controlar la reproducción en grupo y acceder a funciones de streaming y asistentes de voz desde una única interfaz.

Otros dispositivos del catálogo

La gama de audio de Samsung para 2026 se complementa con la línea Sound Tower, cuyos modelos ST50F y ST40F se lanzaron a finales de 2025.

Estos equipos están orientados a usos en exteriores y a sesiones de escucha en grupo, y se integran con las familias Music Studio y Soundbar.

Una estrategia centrada en la integración

Con esta actualización, Samsung refuerza su posición en el mercado de audio doméstico, en el que ha liderado las ventas de barras de sonido durante once años consecutivos.

La compañía apuesta por un enfoque que combina ingeniería acústica, diseño industrial y conectividad inteligente para ofrecer sistemas de sonido más cohesionados y adaptables a distintos entornos domésticos.