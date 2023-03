Tenemos el truco para eliminar un correo que ya ha sido enviado

¿Nunca os ha pasado que habéis enviado un correo electrónico por error? Seguro que alguna vez te ha pasado: estás escribiendo un correo electrónico en Gmail, le das a enviar y de repente te das cuenta de que has cometido un error. Puede que el error sea porque has olvidado adjuntar un archivo importante, porque te has equivocado al escribir el destinatario o simplemente porque te has arrepentido de enviar el correo en cuestión. Si eres de los que crees que ya no hay vuelta atrás, debes saber que existe una forma de eliminar un correo electrónico que se ha enviado por error en Gmail.

Afortunadamente, Gmail nos ofrece una función muy útil que nos permite deshacer el envío de un correo electrónico durante un periodo de tiempo breve tras haberlo enviado. En el artículo de hoy, veremos cómo utilizar esta función para eliminar un correo electrónico enviado por error.

1. Abre Gmail y ve a la bandeja de "Elementos enviados"

Lo primero que debes hacer es acceder a la bandeja de "Elementos enviados" de Gmail. Para ello, abre Gmail en tu ordenador o dispositivo móvil y haz clic en el icono de "Elementos enviados" que se encuentra en el menú lateral izquierdo de la pantalla.

2. Selecciona el correo electrónico que deseas eliminar

Una vez que estés en la bandeja de "Elementos enviados", busca el correo electrónico que deseas eliminar y selecciónalo haciendo clic en él. Ten en cuenta que solo puedes deshacer el envío de un correo electrónico durante un breve periodo de tiempo después de haberlo enviado, por lo que debes actuar con rapidez.

3. Haz clic en "Deshacer" en la parte inferior de la pantalla

Una vez que hayas seleccionado el correo electrónico que deseas eliminar, aparecerá una barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. En esta barra de herramientas, verás la opción de "Deshacer". Haz clic en ella para deshacer el envío del correo electrónico.

4. Confirma que deseas eliminar el correo electrónico

Después de hacer clic en "Deshacer", aparecerá una ventana emergente en la que se te preguntará si deseas eliminar el correo electrónico. Confirma que deseas eliminar el correo electrónico haciendo clic en el botón "Eliminar".

5. Comprueba que el correo electrónico ha sido eliminado

Una vez que hayas confirmado que deseas eliminar el correo electrónico, comprueba que se ha eliminado correctamente de la bandeja de "Elementos enviados". Si lo has hecho correctamente, el correo electrónico ya no debería aparecer en esta bandeja.

Como podemos ver, eliminar un correo electrónico que se ha enviado por error en Gmail es algo sencillo. Solo tenemos que acceder a la bandeja de "Elementos enviados", seleccionar el correo electrónico que deseas eliminar, hacer clic en "Deshacer" y confirmar que deseas eliminar el correo electrónico. Aunque solo podamos deshacer el envío de un correo electrónico durante un breve periodo de tiempo después de haberlo enviado, esta función nos será de gran ayuda si nos hemos arrepentido de enviar un correo electrónico o si hemos cometido un error al escribirlo.