Un paciente con ceguera total por un daño irreversible en el nervio óptico ha recuperado parcialmente la visión natural tras participar en un ensayo clínico de estimulación eléctrica de la corteza visual. El trabajo lo han realizado investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del consorcio CIBER-BBN.

El caso se ha observado dentro de un estudio concebido para evaluar la seguridad y la viabilidad de una prótesis visual cortical. Lo llamativo, de acuerdo con la información facilitada, es que la mejora visual se ha manifestado de forma espontánea, se ha mantenido en el tiempo y, además, ha sido independiente del implante.

El Laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la UMH ha realizado hasta la fecha cuatro ensayos clínicos con personas voluntarias ciegas. En ese marco, los científicos han detectado un fenómeno “tan excepcional como inesperado”: uno de los participantes, que había vivido en la oscuridad total durante más de tres años, empezó a recuperar progresivamente parte de su visión natural tras iniciar la estimulación eléctrica directa de su corteza cerebral.

El objetivo del ensayo, según los investigadores, no era restaurar la visión natural, sino inducir percepciones visuales artificiales mediante la estimulación directa del cerebro. En palabras del investigador principal del estudio y director del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Eduardo Fernández Jover: “Como en todos los ensayos, el objetivo era generar percepciones visuales artificiales mediante la estimulación directa del cerebro, no restaurar la visión natural”. La evolución observada en este participante, sin embargo, ha abierto una vía de interés para el equipo, al constatarse una mejora medible y sostenida de su visión.