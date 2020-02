Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro, los móviles más potentes de la marca china, sin fecha de llegada a España

Iba a ser uno de los eventos destacados del Mobile World Congress (MWC). Xiaomi había programado el 23 de febrero una presentación mundial en Barcelona para mostrar sus nuevos buques insignia, los teléfonos más potentes de su catálogo, el Mi 10 y el Mi 10 Pro.

Unos días antes, el 13, la marca había previsto otra cita (estas presentaciones dobles son habituales) en China, donde pondría primero a la venta sus novedades para llegar a Barcelona con esos datos bajo el brazo y presumir, por así decirlo, ante Samsung, que dos días antes había anunciado los Galaxy S20 y el Z Flip.

Pero toda esa planificación se fue al traste con la cancelación del Mobile por el coronavirus. El evento en China siguió adelante pero el de Barcelona no, y se pospuso para una fecha por determinar la presentación del Mi 10 y el Mi 10 Pro en Europa y también su llegada a las tiendas.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA's decision to cancel #MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship #Mi10 series. Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G