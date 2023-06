Cuando Andy y Lucas se presentaron en el Capitolio de Washington con el chándal del Cádiz

Andy y Lucas, el dúo gaditano que causaba gritos de admiración entre las fans, han cumplido 20 años en los escenarios. Muchas de aquellas fans ahora son madres y sus hijos están redescubriendo a estos cantantes que siguen ilusionados y activos entre tantos años de cambios a los que han asistido.

Además de temas románticos y reivindicativos, la pareja gaditana tiene un almacén de anécdotas a lo largo de estos dos decenios en primera línea de la música comercial. El dúo participó semanas atrás en Martínez y Hermanos, programa que puede verse bajo demanda en Movistar Plus +, en el que intervinieron en la charla con buen humor dirigida por el actor y presentador leonés y en la que también acuden otros dos invitados. En este caso fueron la influencer María Pombo y el piloto Álex Márquez. Un cuarteto de lo más diferente, con el denominador común que ponerse a las órdenes de Dani.

Lucas reveló un puñado de vivencias del dúo musical como cuando su compañero Andy se presentó en la visita al Capitolio de Washington con el chándal de Cádiz. "No tenía ni idea de dónde iba", admite el cadista, que sí, sabía que acudía a la sede parlamentaria de Estados Unidos pero no tenía claro que debía ser un dress code más formal para la ocasión, aunque fuera una visita turística. Aun así subió foto al Facebook de la pareja para dejar constancia de aquel momento.

En esa misma intervención en Movistar Lucas también recordó otras dos anécdotas que no tienen precio, como corroboraron las carcajadas del plató. En una recepción con el entonces presidente Rodríguez Zapatero el cantante gaditano le llevó el currículum de su hermano, documento que entregó en mano. El dirigente desplegó el papel y lo leyó. "A ver qué podemos hacer", le prometió. "Pues sí tú no lo arreglas que eres el presidente, a ver quién puede hacerlo", respondió Lucas, según dijo en el programa, aunque imaginamos que se le pasó por la cabeza pero no se lo diría.

Y también reveló que un día estando en Lima, ya que en Perú tienen muchos fans, se les ocurrió pasar por la embajada española. No tenían cita previa así que no les podían abrir. Lucas cantó ante el videoportero la canción Son de amores y la policía le dejó pasar. Finalmente se hizo incluso una foto con el embajador, contó entre la sorpresa de Dani Martínez.