Edurne también ficha por Atresmedia y deja Telecinco y 'Got Talent'

A pocas horas de presentar la gala de los premios Dial desde Santa Cruz de Tenerife (a partir de las 22.00 se puede ver en el canal Divinity), la cantante Edurne, que entrevistaba este periódico el pasado fin de semana, ha revelado que deja Telecinco y, por tanto, dejar de ser jurado de Got Talent. Sus últimos compañeros habían sido Risto, con el que comenzó en el formato, Florentino Fernández y Paula Echevarría.

Edurne cierra una etapa porque se abre otro talent musical para dar rienda a su experiencia. Telecinco la fichó hace diez años después de su estelar paso por Tu cara me suena, en Antena 3, edición que ganó y cadena a la que va a regresar según ha confirmado 20 Minutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edurne (@edurnity)

Edurne ya anunciaba ayer esta imprevista marcha de Telecinco: "Os vengo a contar algo importante para mí. Después de diez años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia

. Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera.Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona", reconoce la artista nacida en la localidad de Collado Villalba y pareja del guardameta David De Gea. "Me siento tan agradecida con Got Talent, con la productora (Fremantle) y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia", expresaba con emoción.

Risto Mejide a su vez se despedía de una compañera con la que ha tenido siempre una excelente relación delante y detrás de las cámaras.

Edurne pasaría a Antena 3 para sumarse como coach de La Voz Kids. Un salto estelar junto a compañeros de carrera profesional en el formato presentado por la sevillana Eva González. Un programa que con toda seguridad le abrirá otras puertas dentro de Atresmedia, donde encaja perfectamente un perfil como el de esta cantante.