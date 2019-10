Liam Gallagher recibirá el premio Rock Icon en los MTV EMA

El canal MTV ha anunciado este miércoles que rendirá homenaje a Liam Gallagher, exintegrante de la banda británica Oasis, con el premio Rock Icon, siendo la primera persona que lo recibe en la historia de los European Music Awards. El artista inglés recibirá este galardón durante los MTV EMA Sevilla 2019, que se celebrarán el próximo domingo 3 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y podrán ser seguidos también a través de la televisión.

La cadena ha anunciado además que Liam Gallagher interpretará sobre el escenario "uno de los grandes éxitos de su etapa con Oasis" y otra canción más de su álbum en solitario Why Me? Why Not (2019).

"No hay ninguna duda que Liam Gallagher es uno de los artistas de rock más exitosos, influyentes y coloridos de nuestra época y del mundo -asegura Bruce Gillmer, directivo de MTV International-. El rico legado musical que tenemos con Liam, tanto con su antigua banda Oasis, como de su etapa en solitario, nos ha inspirado para crear por primera vez la categoría del premio Rock Icon. Se debe sin duda a que ha dejado una marca indeleble en el panorama musical del rock y aún hoy continúa ofreciendo canciones que formarán parte del imaginario de las generaciones futuras".

Tras su etapa en Oasis, uno de los grupos bandera del britpop de los 90, siempre en constante tensión por las disputas con su hermano Noel, Liam Gallagher retomó su carrera musical en 2017 con el álbum As You Were. Su segundo disco, Why Me? Why Not, fue publicado a finales del pasado mes de septiembre.