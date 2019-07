La segunda temporada de 'Mindhunter' llega a Netflix el 16 de agosto

La segunda temporada de Mindhunter se ha hecho esperar, pero Netflix ya ha anunciado su fecha de estreno: el 16 de agosto. La serie, producida por David Fincher y creada por Joe Penhall, parte de las obras escritas por John E. Douglas y Mark Olshaker sobre su experiencia con asesinos en serie en la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI.

Este primer avance de la segunda temporada muestra a los agentes Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) de nuevo conversando con Edmund Kemper (el fantástico e inquietante Cameron Britton), que sigue instruyendo a los agentes sobre los recovecos de la mente de un asesino en serie.

Aunque Kemper seguirá siendo uno de los ejes de la trama, la nómina de criminales a los que la pareja de agentes interrogará incluye a David Berkowitz, el Hijo de Sam, o el mismísimo Charles Manson.

También apuntan estas imágenes a que el equipo que completa Wendy Carr (Anna Torv) se las verá con el asesino de niños de Atlanta (1979-81) y que perseguirá a Dennis Rader, conocido como el asesino BTK (Bind, Torture, Kill o atar, torturar, matar) y que logró burlar a las fuerzas del orden durante décadas, hasta que fue detenido en 2005.

What's wrong with complicated? MINDHUNTER returns August 16. pic.twitter.com/u3neaREMRo — MINDHUNTER (@MINDHUNTER_) 29 de julio de 2019

Durante los últimos 50 días Netflix ha ido publicando pequeños detalles de esta nueva temporada, uno cada día. Fotos de los personajes, del rodaje o documentos de los casos que investigan los protagonistas. 50 migas de pan que han ido apareciendo en una web que lleva por título What's wrong with complicated? (¿Qué tiene de malo lo complicado?), frase que sirve de eslogan más que apropiado para una serie dura, difícil, estética y narrativamente impecable y profundamente perturbadora. Quien no disfrutase (o no recuerde) su primera temporada, aún tiene tiempo de ponerse al día.