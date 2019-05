'The Spanish Princess', la siesta en la corte inglesa

No sólo de Juego de Tronos vive la HBOy aunque todos presientan que muestra una excesiva dependencia a la superproducción entregada a los fans (y con pifias imperdonables), la plataforma en España muestra una oferta apreciable a la que ha añadido una ficción histórica que viene a compensar el vacío sobre figuras de nuestro pasado en los canales españoles.

Vía la plataforma estadounidense Starz se acaba de estrenar en HBOThe Spanish Princess, miniserie sobre la figura de la infanta Catalina de Aragón, que irá agregando un episodio cada lunes desde esta semana. Con una cabecera que recuerda a la ampulosa ficción del trono de hierro, se aposenta en las modas medievales mirando de reojo a la barroca saga de George R.R. Martín.

Una joven actriz inglesa, Charlotte Hope, da vida a la hija de los Reyes Católicos, y una de las curiosidades para los espectadores españoles es la breve aparición de nuestra Alicia Borrachero como Isabel de Castilla. La monarca castellana aparece ataviada en la miniserie estadounidense como una guerrera contra los musulmanes, con armadura al estilo de Juana de Arco, invencible a su caballo, espada en mano, y lejos de los rigores académicos.

The Spanish Princess aborda la historia inglesa, con tópicos cañís españoles como la siesta y los rezos para retratar la figura protagonista, nacida en Alcalá de Henares, políglota y piadosa (como se recalca en el primer episodio) y que se convirtió en la primera embajadora de la historia a raíz de la muerte de su marido, el heredero inglés Arturo, casándose con su hermano, Enrique VIII. Fue una reina querida por su pueblo aunque la relación sentimental con el vehemente rey, a raíz de no concebir un príncipe, acabó como el rosario de la aurora. A la serie se le añaden las tramas de una azafata subsahariana, cortesana de la Alhambra y persona de confianza de la princesa de Gales. Los siguientes episodios de The Spanish Princess prometen seguir la estela de Los Tudor.

Con Catalina de Aragón Starz remata lo que parece ser una trilogía medieval inglesa que abrieron dos protagonistas de la Guerra de las Rosas, The White Princess, sobre la princesa Elisabeth, hija de John de Lancaster;y The White Queen, sobre Elizabeth de York, precisamente la suegra de Catalina de Aragón.

Y el desastre en 'Chernobyl'

Por otro lado y afrontando la historia reciente con un acontecimiento fatal, la HBOestrena hoy la miniserie Chernobyl, sobre la catástrofe nuclear de 1986 en Ucrania. Con un reparto encabezado por Emily Watson, Stellan Skarsgård y Jared Harris, es una coproducción de las plataformas HBO y Sky, rodada el pasado año en Lituania. El relato plasma el accidente en la central nuclear de Chernóbil, en uno de los mayores desastres medioambientales de todos los tiempos. La serie, escrita por Craig Mazin y dirigida por Jonah Renck, se centra en la cuenta atrás de aquellos que se sacrificaron para salvar al mundo de un desastre aún mayor.

Watson y Jarris interpretan a Ulana Khomyuk y Valery Legasov, dos físicos nucleares soviéticos que investigan las causas de la explosión, mientras que Skarsgård encarna al viceprimer ministro Boris Scherbina.